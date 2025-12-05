Κακοκαιρία Byron: Μαντρότοιχος κατέρρευσε και καταπλάκωσε παρκαρισμένο αυτοκίνητο στη Βουλιαγμένη

Με σφοδρότητα πλήττει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα η κακοκαιρία «Byron», που έχει προκαλέσει σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα, προβλήματα στα οδικά δίκτυα, κατολισθήσεις, πτώσεις δέντρων και κατά τόπους ζημιές σε υποδομές και περιουσίες.

Μπαράζ μηνυμάτων, το πρωί της Παρασκευής, προειδοποιούσε τους πολίτες πολλών περιοχών να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, αλλά και να απομακρύνονται από υπόγεια και ισόγεια. Δεκάδες κλήσεις δέχτηκε η Πυροσβεστική για απεγκλωβισμούς και απαντλήσεις υδάτων.

Σοβαρή ζημιά σημειώθηκε πριν από λίγο και στη Βουλιαγμένη, όταν τμήμα παλιού πέτρινου μαντρότοιχου κατέρρευσε εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή καταπλακώνοντας παρκαρισμένο ΙΧ,.

Συγκεκριμένα ο μαντρότοιχος οικοπέδου στην Βουλιαγμένη υποχώρησε εξαιτίας της τεράστιας έντασης νερού από την κακοκαιρία αυτό αυτό παρέσυρε το χώμα τα δέντρα και τα μπετά που τα στήριζαν καταστρέφοντας ολοσχερώς ένα σταματημένο αυτοκίνητο.

Ολόκληρο το πίσω μέρος του αυτοκινήτου έχει υποχωρήσει και οι ζημιές φαίνεται να μην είναι αναστρέψιμες. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες και οι ζημιές ήτα μόνο υλικές.

Κάτοικοι μάλιστα υποστηρίζουν ότι έχουν καλέσει πολλές φορές τον Δήμο για αυτό το τοιχίο καθώς φαινόταν ότι ήταν ετοιμόρροπο.

«Εγώ έλειπα, το είχα αφήσει εδώ από το βράδυ και γύρισα τώρα και το είδα έτσι, δεν έχω τι να πω, δεν περίμενα να πέσει ο τοίχος. Δεν γνωρίζω τι λένε οι κάτοικοι γιατί εγώ δεν μένω εδώ, δεν έχω λόγια» είπε ο ιδιοκτήτης του οχήματος μιλώντας στο MEGA.

