Κακοκαιρία Byron: Καταστράφηκε καταφύγιο αδέσποτων ζώων στη Νίκαια - Έκκληση για βοήθεια και τροφές

Σφοδρό είναι το πέρασμα της κακοκαιρίας Byron που πλήττει όλη την Ελλάδα προκαλώντας μεγάλα προβλήματα και εκτεταμένες πλημμύρες. Δρόμοι ποτάμια, ορμητικοί χείμαρροι, πλημμυρισμένα σπίτια και εγκλωβισμένοι. Αυτή την εικόνα αντίκρισαν το πρωί της Παρασκευής οι κάτοικοι σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα του «Byron» από τη Δυτική Αττική, όπου προκάλεσε πλημμύρες και προβλήματα σε Μάνδρα, Μέγαρα, Νέα Πέραμο, Ελευσίνα. Ακόμα Μαρούσι, Γαλάτσι, Καλλιθέα, Πετράλωνα, κέντρο και Κερατσίνι είναι μερικές από τις περιοχές, οι οποίες «πνίγηκαν» από τον όγκο του νερού.

Μάλιστα στη Νίκαια ένα από τα δύο καταφύγια αδέσποτων ζώων «Τα Φοβισμένα Αδεσποτάκια Νεάπολης», καταστράφηκε ολοσχερώς από τις πλημμύρες με αποτέλεσμα.

Περίπου 30 ζώα μεταφέρθηκαν εκτάκτως από την Dogs Voice σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας της και χρειάζονται άμεσα φιλοξενία. Το σωματείο κάνει έκκληση για βοήθεια από τον κόσμο να ξαναστηθεί το καταφύγιο. Επίσης, χρειάζονται τροφές καθώς το νερό τα κατάστρεψε όλα.

Το επόμενο Σαββατοκύριακο 12/12 και 13/12 θα πραγματοποιηθεί μεγάλη δράση καθαρισμού του καταφυγίου από της λάσπες. Όπως επισημαίνει η φιλοζωική οργάνωση, χρειάζονται χέρια, φτυάρια, καθαριστικά. Ένας εργολάβος ή κάποιος που διαθέτει κοντέινερ για την απομάκρυνση της λάσπης, θα βοηθούσε πολύ.