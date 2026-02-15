Ανατριχιαστική καταγγελία για βασανισμό και σεξουαλική κακοποίηση 17χρονου στη Νίκαια

Σεξουαλική κακοποίηση, κατήγγειλε πως δέχθηκε ένας 17χρονος στη Νίκαια, δείχνοντας ως δράστες δύο ενήλικους νεαρούς και ένα κορίτσι μόλις 15 χρόνων.



Η σεξουαλική κακοποίηση φέρεται πως έγινε τον Δεκέμβριο του 2025, όταν ο 17χρονος επισκέφθηκε τον 19χρονο φίλο του, στο σπίτι του στην Νίκαια. Εκεί όμως τον περίμεναν και ένας 20χρονος φίλος του αλλά και η 15χρονη κοπέλα του πρώτου.



Όπως κατήγγειλε ο ανήλικος, οι δράστες αφού πρώτα τον χλεύασαν και του πέταξαν αυγά και ξίδι, στη συνέχεια προχώρησαν σε γενετήσιες πράξεις κατά του, τραβώντας τα πάντα σε βίντεο με το κινητό τους.



Το σοβαρό περιστατικό κατήγγειλε η μητέρα του θύματος στην αστυνομία και έτσι, ξεκίνησαν αμέσως οι έρευνες για τον εντοπισμό των τριών.

Μιλώντας στο Mega η μητέρα ενός εκ των φερόμενων δραστών, η οποία έκανε λόγο για ‘φάρσα’, αναφερόμενη στο περιστατικό με τα αυγά, ωστόσο αρνήθηκε την κατηγορία του βιασμού.



«Δεν είμαστε σε καλή κατάσταση. Αρνούμαστε αυτά που έχουν καταγραφεί. Δεν έχουν γίνει ακριβώς έτσι τα συμβάντα, δεν υπήρξε σεξουαλική κακοποίηση. Μέχρι εκεί, δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. Κι εμεις αυτό απορούμε. Γιατί κινήθηκε η μητέρα του παιδιού, πότε κινήθηκε και γιατί βγήκε όλο αυτό τόσο μετά. Δεν μας είχε πει ακριβώς κάτι. Δεν είχε θεωρήσει ότι έχει κάνει κάτι κακό, ήτανε στα πλαίσια μιας πλάκας μεταξύ τους. Ούτε ήτανε άγνωστα τα παιδιά, ήτανε φίλοι», είπε.

Σε βάρος τους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης. Αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τόσο τον 19χρονο όσο και τον 20χρονο στη Νίκαια, και αμέσως τους πέρασαν χειροπέδες.



Σε βάρος όλων έχει σχηματιστεί δικογραφία.