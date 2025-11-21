Το χρονικό της τραγωδίας με την 13χρονη - Ερωτήματα και αντιδράσεις στο 2ο Ειδικό Σχολείο Πειραιά

Μία ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής (21/11) σε σχολείο του Πειραιά με ένα 13χρονο κορίτσι να χάνει τη ζωή του επειδή πνίγηκε την ώρα που έτρωγε.

Συγκεκριμένα, το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στις 10:20 το πρωί, στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, με την 13χρονη -που αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα- να πνίγεται από το φαγητό ενώ έτρωγε το δεκατιανό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αν και στο σημείο υπήρχαν εκπαιδευτικός και βοηθός που έσπευσαν να προσφέρουν στο άτυχο κορίτσι τις πρώτες βοήθειες, οι προσπάθειές τους δεν στάθηκαν ικανές να σώσουν την ανήλικη.

Μάλιστα, εκλήθη αμέσως ασθενοφόρο με αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για πολύ μεγάλη κινητοποίηση από ΕΚΑΒ και Αστυνομία.

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε γειτονικό κατάστημα που εξασφάλισε το flash.gr, αποτυπώνει τη στιγμή που ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καταφτάνει στο σημείο για να παραλάβει την άτυχη 13χρονη:

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν από τους επαγγελματίες του Κέντρου Υγείας Κερατσινίου και του ιδιωτικού διαγνωστικού κέντρου που είναι κοντά στο ειδικό σχολείο αλλά και τους γιατρούς στο νοσοκομείο της Νίκαιας, το άτυχο κορίτσι κατέληξε.

Μετά το τραγικό συμβάν, προσήχθησαν στο Τμήμα Ασφάλειας Νίκαιας ο διευθυντής του σχολείου αλλά και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Υγείας.

Αναστάτωση και αντιδράσεις από τους γονείς

Την ίδια ώρα, ανάστατοι είναι οι γονείς από τον τραγικό θάνατο της 13χρονης, με μητέρα αγοριού που φοιτά στο Ειδικό Σχολείο να αναρωτιέται γιατί δεν την ενημέρωσε κανείς από το σχολείο για το συμβάν ενώ σημείωσε πως δεν ειδοποιήθηκε καν για να έρθει και να παραλάβει το παιδί της. «Όλα αυτά μπορεί να έγιναν μπροστά στα μάτια του παιδιού μου» δηλώνει ανάστατη στην κάμερα του flash.gr.

Εμφανώς σοκαρισμένη η μητέρα αναφέρει: «Πρέπει να ενημερώνουν τους γονείς. Να πάρει τηλέφωνο η κοινωνική λειτουργός, ο ψυχολόγος, να μας πουν να έρθουμε να πάρουμε τα παιδάκια μας. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Πρώτη φορά συμβαίνει τέτοιο περιστατικό και οι γονείς το έμαθαν από τα κανάλια. Δεν είχα καμία ενημέρωση, κανένα τηλεφώνημα από το σχολείο. Αφήνουν τις μανάδες μέσα στο άγχος».

Στο σημείο βρέθηκε και η κ. Σοφία Λιβερή, μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Αττικής και Νήσων, η οποία και αναφέρθηκε στις ελλείψεις που υπάρχουν στα ειδικά σχολεία του Πειραιά.

Μάλιστα έκανε λόγο για Ειδικό Νηπιαγωγείο στον Πειραιά, όπου τα μαθήματα γίνονται σε... κοντέινερ. «Υπάρχουν ελλείψεις σε προσωπικό, ενώ οι δομές είναι παλιές. Νοσηλευτής υπήρχε; Απινιδωτής υπήρχε; Ήρθε στην ώρα του το ΕΚΑΒ;» διερωτήθηκε η κ. Λιβερή ενώ τόνισε πως το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η υποστελέχωση στο προσωπικό.

Υπουργείο Παιδείας: «Το ΕΚΑΒ εκλήθη άμεσα»

Την ίδια ώρα, όπως αναφέρεται στην έως τώρα ενημέρωση προς το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το 13χρονο κοριτσάκι, τρώγοντας το δεκατιανό του εμφάνισε σημάδια πνιγμού.

Όπως αναφέρεται σε άτυπη ενημέρωση από πλευράς του υπουργείου, παρόντες στο περιστατικό ήταν το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, καθώς το κοριτσάκι αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, ο δάσκαλος αλλά και ο σχολικός νοσηλευτής.

Τέλος, στην ενημέρωση αναφέρεται ότι παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες εντός του σχολείου και ότι το ΕΚΑΒ εκλήθη άμεσα.