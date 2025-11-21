«Η Παναγία θα σου κάνει το τέλειο δώρο» - Ραγίζει καρδιές η μητέρα του Μάριου πριν την μεταμόσχευση

Η φετινή ονομαστική του εορτή είναι πολύ διαφορετική για τον Μάριο, τον 18χρονο που βρίσκεται στην Ιταλία περιμένοντας να βρεθεί συμβατός δότης προκειμένου να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος.



Οι ώρες περνούν βασανιστικά στο δωμάτιο του νοσοκομείου στο Τορίνο, όπου νοσηλεύεται ο Μάριος με την ελπίδα να τελειώσει αυτή η μεγάλη περιπέτεια που βιώνει.



Ανήμερα της γιορτής των Εισοδίων της Θεοτόκου, γιορτάζοντας την ονομαστική εορτή του γιου της, η μητέρα του Μάριου ραγίζει καρδιές με το μήνυμά της στο Facebook.



Η Εύη Βέρρη, που βλέπει το παιδί της τους τελευταίους μήνες να δίνει μια τιτάνια μάχη, περιγράφει τις στιγμές στο νοσοκομείο και εκφράσει την πίστη ότι η Παναγία θα κάνει στον Μάριο το δώρο που τόσο λαχταρά.



Η ανάρτηση της μητέρας του Μάριου



«Μαριάκο μου χρόνια πολλά, περίμενες με ανυπομονησία την γιορτή σου όπως κάθε χρόνο. Είμαι σίγουρη ότι η Παναγία θα σου κάνει το τέλειο δώρο μιας νέας ζωής.



Φέτος θα την γιορτάσουμε στην εντατική όμως σε αυτό το δωμάτιο παίρνεις τόση φροντίδα και ζεστασιά. Επίσης εδώ ξέρεις οι γιατροί και όλο το προσωπικό σε έχουν υιοθετήσει όπως λένε.



Εγώ θα είμαι εκεί δίπλα σου για να μην νιώθεις μόνος και εσύ θα γεμίζεις με ομορφιά την δική μου μοναξιά.



Σας ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μας για την αγάπη σας.



Και η δική μου "Άλλη εγώ" αυτή που βγαίνει πάντα στα δύσκολα μου λέει όλα αυτά τα χρόνια:



Η νέα σου ζωή σε κάνει απλή, γήινη, γυμνή από προσποιήσεις.



Γελάς πιο αληθινά, αγαπάς πιο βαθιά, συγκινείσαι πιο εύκολα.



Και κάπου εκεί, αρχίζεις να καταλαβαίνεις:



Δεν είναι τι έφυγε. Είναι τι έμεινε μέσα σου. Δεν είναι όλα όπως πριν. Αλλά μπορεί να είναι όμορφα αλλιώς.



Σε ευχαριστώ Μάριε που ήρθες στην ζωή μου και την γεμίζεις με την ζωντάνια σου, την αθωότητά σου, την δύναμή σου και την αγάπη σου!!!».