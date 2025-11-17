«Μη φοβάσαι, θα πάνε όλα τέλεια» - Συγκλονίζει ο Μάριος πριν τη μεταμόσχευση ήπατος στην Ιταλία

Στην Ιταλία βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής (16/11) ο 18χρονος Μάριος, προκειμένου να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος και να κερδίσει μια νέα ζωή, καθώς πάσχει από μια σπάνια πάθηση στο ήπαρ.

Το βράδυ του Σαββάτου (15/11) ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων έδωσε το «πράσινο φως» και οι γιατροί στην Ιταλία έβαλαν τον Μάριο στη λίστα για επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος.



«Πετάμε. Σε δέκα λεπτά έρχεται το ΕΚΑΒ και θα πάμε στον Άραξο να πετάξουμε από εκεί. Είναι διασωληνωμένος, θα τον συνοδέψουν σε αυτό το ταξίδι. Είναι αγωνιστής ο Μάριος. Είναι μουσικός ο Μάριος, τραγουδάει. Έχει όνειρα πολλά», είπε πριν την αναχώρηση η μητέρα του, Εύη Βέρρη.

Ο νεαρός γεννήθηκε με μία σπάνια πάθηση στο ήπαρ. Από τους πρώτους μήνες της ζωής του νοσηλευόταν σε νοσοκομείο του Βελγίου. Παρά τις δυσκολίες λόγω της ασθένειάς του, ο Μάριος δεν το έβαλε ποτέ κάτω. Πήγαινε κανονικά στο σχολείο και κατάφερε φέτος να μπει στο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών στην Πάτρα.



Ωστόσο το καλοκαίρι ξεκίνησε ένας Γολγοθάς χωρίς τέλος, όπως αποκάλυψε η μητέρα του.



«Ο Μάριος πέρασε μία περιπέτεια που είναι πέντε μήνες τώρα. Θέλω να κρατήσετε μία φράση που είπε: "Έζησα την κόλαση πάνω στη γη". Και η άλλη φράση του πριν διασωληνωθεί, τραγουδούσε ότι "τώρα αρχίζουν τα δύσκολα". Και είπε "μη φοβάσαι, θα πάνε όλα τέλεια"», προσθέτει.

«Κανείς δεν έδινε σημασία»



Η μητέρα του καταγγέλλει ιατρικά λάθη που οδήγησαν τον Μάριο στη ΜΕΘ του Ρίου να δίνει μάχη για τη ζωή του. Οι γιατροί του νοσοκομείου -όπως είπε η κ. Βέρρη- έστειλαν δύο φορές αίτημα για μεταμόσχευση στον ΕΟΜ, το οποίο, όμως, δεν έγινε δεκτό.

«Δεν τον έκανε άρρωστο η ασθένειά του. Ούτε τον έκανε ανάπηρο η αναπηρία του. Τον έκανε το σύστημα. Ο Μάριος χειροτέρευε και κανείς δεν έδινε σημασία. Πέντε μήνες ποτέ δεν μπήκε στη λίστα μεταμόσχευσης ποτέ δεν έκαναν τα βασικά. Το Ρίο, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, ο κόσμος, οι γιατροί, οι πάντες και τελικά ο ΕΟΜ δέχθηκε το αίτημα. Το έστειλε στην Ιταλία και οι Ιταλοί τον δεχθήκαν μέσα στη νύχτα. Τον δέχθηκε το Τορίνο. Τον έχει βάλει στη λίστα η Ιταλία ως έξτρα επείγουσα μεταμόσχευση και για αυτό θέλουν να φτάσει εκεί σήμερα (σ.σ. 16.11.2025)».