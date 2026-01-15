«Μου είπες μαμά όλα θα πάνε τέλεια και είχες δίκιο»: Τα κατάφερε ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο

Με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό τρόπο αποχαιρέτησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου του Τορίνο της Ιταλίας, τον 18χρονο Μάριο από το Αγρίνιο, που έλαβε εξιτήριο, έπειτα από μακρά νοσηλεία μετά από τη μεταμόσχευση ήπατος στην οποία υποβλήθηκε.

Η μάχη που έδωσε ο Μάριος με μια σπάνια ασθένεια ήταν σκληρή σε μία ιστορία που συγκλόνισε όχι μόνο την Αιτωλοακαρνανία από όπου κατάγεται, αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Πλέον, «νικητής» αντικρίζει το μέλλον με αισιοδοξία και ελπίδα. Η μητέρα του, Εύη Βέρρη, με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, μοιράστηκε τη στιγμή που ο Μάριος με εκείνη στο πλευρό του, βγήκε από το νοσοκομείο:



«Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο πριν από δύο μήνες περίπου μπήκαμε χωριστά ο ένας από τον άλλο. Εσύ σε κρίσιμη κατάσταση και εγώ 11 ώρες μετά με την αγωνία για αυτό που θα ακούσω. Απόψε βγήκαμε μαζί, το δέντρο είναι ακόμη στολισμένο και εμείς αποχαιρετούμε το νοσοκομείο αυτό με ευγνωμοσύνη και αγάπη!!

Μου είπες: μην φοβάσαι μαμά όλα θα πάνε τέλεια και είχες δίκιο. Απόψε όμως μου είπες: επιτέλους ξαναβλέπω τον ουρανό. Είναι καθαρός ο ουρανός σου πια, πάρε την ελευθερία του και ζήσε.

Ευχαριστούμε όλους εσάς που γίνατε η φωνή μας και η δύναμή μας. Όλοι μαζί τα καταφέραμε».



Με πληροφορίες από tempo24.news, agriniosite.gr