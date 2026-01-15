Συγκίνηση στο εξιτήριο του 18χρονου Μάριου - «Έχει πάρα πολλή δύναμη» λέει η μητέρα του

Νικητής επιστρέφει στην Ελλάδα ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο, μετά την απόλυτα επιτυχημένη μεταμόσχευση ήπατος που πραγματοποιήθηκε σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στο Τορίνο της Ιταλίας. Ο νεαρός είχε μεταφερθεί πριν από δύο μήνες στη γειτονική χώρα με στρατιωτικό αεροσκάφος, δίνοντας μια σκληρή μάχη για τη ζωή του, την οποία και κέρδισε.



Μετά από πολύωρες και απαιτητικές χειρουργικές επεμβάσεις, η μεταμόσχευση ήπατος στέφθηκε με επιτυχία, χαρίζοντας στον Μάριο μια νέα αρχή. Γιατροί και νοσηλευτές του νοσοκομείου στο Τορίνο τον αποχαιρέτησαν με ιδιαίτερη συγκίνηση, καθώς ολοκληρώθηκε μια δύσκολη δίμηνη νοσηλεία. Ο 18χρονος, που πάσχει από το σπάνιο σύνδρομο Alagille, έσβησε το κεράκι της «νέας ζωής» του μέσα στο νοσοκομείο, σηματοδοτώντας την επιστροφή στην ελπίδα και την καθημερινότητα.



Η μητέρα του, μιλώντας στο ERTnews, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όταν βγήκαμε από το νοσοκομείο είπε “επιτέλους βλέπω τον ουρανό”. Είναι πάρα πολύ χαρούμενος και έχει πάρα πολλή δύναμη». Όπως τόνισε, η κατάσταση της υγείας του Μάριου εξελίσσεται εξαιρετικά: «Η μεταμόσχευση έχει πετύχει άψογα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τα όργανα έχουν επανέλθει πλήρως. Το μόνο που απομένει είναι να μπορεί να περπατά μόνος του. Η ζωή του θα είναι απολύτως φυσιολογική».



Τη στιγμή του εξιτηρίου έκανε γνωστή η μητέρα του, Εύη Βέρρη, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας δημόσια την ευγνωμοσύνη της προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. «Έμαθα τον Μάριο πως ό,τι κι αν μας συμβεί στη ζωή πρέπει να το παλεύουμε. Αυτή είναι η ζωή και πρέπει να κρατάμε τις καλές της στιγμές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας του Μάριου σημειώνει πως, «μας δίνει δύναμη και ο κόσμος, πάρα πολλή μας έχει δώσει, στον Μάριο πρώτα».