Η αγάπη δεν γνωρίζει όρια: Πατέρας έδωσε το νεφρό του στον 31χρονο γιο του στα Ιωάννινα

Μια πράξη ανιδιοτελούς αγάπης σημάδεψε τους γιατρούς της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων όταν ένας πατέρας πρόσφερε το νεφρό του για να χαρίσει ζωή στο 31χρονο παιδί του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του epiruspost.gr, η μεταμόσχευση πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Π.Γ.Ν.Ι., με τεχνική ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (λαπαροσκοπική νεφρεκτομή), από τα στελέχη της τοπικής μονάδας μεταμοσχεύσεων.

Η μετεγχειρητική πορεία τόσο του πατέρα όσο και του γιου του εξελίχθηκε ομαλά και χωρίς επιπλοκές. Ο δότης έχει ήδη λάβει εξιτήριο, ενώ η κατάσταση των δύο ασθενών είναι εξαιρετική, με τα μοσχεύματα να λειτουργούν πλήρως.

Στη διαδικασία συμμετείχε και ο κ. Πρόδρομος Λαφτσίδης, έμπειρος και εξειδικευμένος χειρουργός μεταμοσχεύσεων, Διευθυντής της Κλινικής Μεταμοσχεύσεων του Royal Free Hospital του Λονδίνου, ο οποίος παρείχε καθοριστική υποστήριξη.

Η Διοίκηση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια στον πατέρα-δότη για το «μεγαλείο ψυχής» που επέδειξε, αλλά και στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των εμπλεκόμενων κλινικών – της Μονάδας Μεταμοσχεύσεων, της Χειρουργικής, Νεφρολογικής και Αναισθησιολογικής Κλινικής, καθώς και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και του Χειρουργείου – για την άρτια επιστημονική δουλειά και την αφοσίωση στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.