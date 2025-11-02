Ελλάδα Ιωάννινα Θάνατοι Local News

Ξαφνικός θάνατος-μυστήριο για 51χρονο μέσα στο σπίτι του, στα Ιωάννινα

Η αστυνομία αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικές ενέργειας, ωστόσο φως στα ερωτήματα θα ρίξει η νεκροτομία - νεκροτομή.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μυστήριο σκεπάζει τον θάνατο ενος 51χρονου στο σπίτι του στην περιοχή της Παμβώτιδας, στα Ιωάννινα.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε από την σύζυγό του και άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Δυστυχώς όμως ήταν ήδη αργά καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ιστοσελίδα epiruspost, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας δεν γνώριζαν αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα υγείας καθώς δεν λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.

Από την έρευνα που έκανε η αστυνομία αποκλείστηκε κάθε πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας.

Τα αίτια θανάτου θα προκύψουν από τη νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει.

