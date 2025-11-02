Ξαφνικός θάνατος-μυστήριο για 51χρονο μέσα στο σπίτι του, στα Ιωάννινα

Μυστήριο σκεπάζει τον θάνατο ενος 51χρονου στο σπίτι του στην περιοχή της Παμβώτιδας, στα Ιωάννινα.



Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε από την σύζυγό του και άμεσα κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Δυστυχώς όμως ήταν ήδη αργά καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ιστοσελίδα epiruspost, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας δεν γνώριζαν αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα υγείας καθώς δεν λάμβανε φαρμακευτική αγωγή.



Από την έρευνα που έκανε η αστυνομία αποκλείστηκε κάθε πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας.



Τα αίτια θανάτου θα προκύψουν από τη νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει.