Τραγωδία στα Ιωάννινα: Έσβησε 62χρονος κατά τη διάρκεια εκδρομής στο Συρράκο

Τραγικό ήταν το φινάλε μίας ημερήσιας εκδρομής που έκανε μια παρέα στο Συρράκο Ιωάννινων, καθώς πέθανε ένας μέλος της, ηλικίας 62 ετών.



Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ιστοσελίδα epiruspost, ο 62χρονος έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε. Αρχικά διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας Πραμάντων και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Χατζηκώστα, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Ο 62χρονος καταγόταν από την Εύβοια και ο θάνατός του έχει συγκλονίσει την οικογένειά του, αλλά και την παρέα που ήταν μαζί του στην εκδρομή.



Τα ακριβή αίτια θα προκύψουν από νεκροψία νεκροτομή που θα γίνει.