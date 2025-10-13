Ελλάς το μεγαλείο σου... Έριξαν άσφαλτο με τον πυλώνα ηλεκτροδότησης στη μέση του δρόμου

Σε πλήρη εξέλιξη είναι τα έργα στον μεγάλο δακτύλιο στην πόλη των Ιωαννίνων, με τα παράδοξα που εντοπίζει ο φωτογραφικός φακός να αποτυπώνουν αφενός την αδυναμία συνεννόησης μεταξύ των υπηρεσιών και αφετέρου την προχειρότητα στην εκτέλεση.

Ο δήμος με την τροποποίηση της πράξης ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ, είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα που έθεσε η Διαχειριστική Αρχή. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν δικαιολογούνται εικόνες, όπου ένας κεντρικός πυλώνας του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκεται μέσα στον δρόμο ενώ γύρω του έχει πέσει άσφαλτος. Προφανώς ο πυλώνας έπρεπε να απομακρυνθεί πριν γίνουν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης...

Δείτε φωτογραφίες του epiruspost.gr:

Πάντως, οι εργασίες ασφαλτόστρωσης συνεχίζονται στην περιοχή της Ανατολής και αναμένεται να ανακοινωθεί και η οριστική λύση που θα δοθεί για το τμήμα του μεγάλου δακτυλίου στην περιοχή του Πανηπειρωτικού.

Ελπίζουμε η συνέχεια να μην επιφυλάσσει κι άλλες εκπλήξεις για τους δημότες που δεν μπορούν παρά να σκέφτονται αν τα χρήματά τους επενδύονται σωστά και προς όφελός τους.