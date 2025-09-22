Αλεπούδες στο Αιγάλεω: Το βίντεο που έγινε viral - «Δεν πίστευα στα μάτια μου»

Μπροστά σε δύο αλεπούδες βρέθηκε μία κάτοικος του Αιγάλεω που δεν πίστευε στα μάτια της. Την ώρα που επέστρεφε σπίτι της, τα ξημερώματα της Πέμπτης 18 Σεπτεμβρίου, είδε τα 2 ζώα να μυρίζουν και να εξερευνούν τα δέντρα και τα αυτοκίνητα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που τράβηξε, η μία αλεπού κάθεται στην άκρη του πεζοδρομίου ενώ η άλλη μυρίζει μία παρκαρισμένη μηχανή.



Η γυναίκα μίλησε στην εκπομπή «Συνδέσεις» της ΕΡΤ, λέγοντας πως στην αρχή νόμιζε πως ήταν γάτες. «Κράτησα αποστάσεις ασφαλείας» δήλωσε.

«Παρκάρεις, βγαίνεις από το αυτοκίνητο και βλέπεις αυτό. Στο Αιγάλεω. Λογικό» είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησης.



Όπως όλα δείχνουν, οι αλεπούδες αναγκάστηκαν να κατέβουν στον αστικό ιστό για αναζήτηση τροφής.

Τι κάνουμε αν δούμε κοντά μας μια αλεπού

Οι πολίτες συναντούν καθημερινά άγρια ζώα στην Αττική, ακόμα και εντός των ορίων της πρωτεύουσας.



Το φαινόμενο είναι συχνότερο απ’ ότι φανταζόμαστε. Τι πρέπει να κάνουμε, όμως, αν βρούμε μια χελώνα, έναν σκαντζόχοιρο, ή μια αλεπού;

Αν συναντήσετε ένα άγριο ζώο, κρατήστε την ηρεμία σας, απομακρυνθείτε αργά και δώστε στο ζώο χώρο και χρόνο να φύγει. Μην το πλησιάζετε, μην το ταΐζετε και μην το ενοχλείτε. Σε περίπτωση που το ζώο είναι τραυματισμένο, άρρωστο ή σε κίνδυνο, επικοινωνήστε αμέσως με τους αρμόδιους φορείς, όπως η ΑΝΙΜΑ ή το WWF Ελλάς, για να λάβετε σωστές οδηγίες και βοήθεια.

Σε περίπτωση συνάντησης με άγριο ζώο:

Μείνετε ήρεμοι: Μην πανικοβάλλεστε ή φωνάζετε.

Κρατήστε απόσταση: Μην πλησιάζετε το ζώο.

Δώστε χώρο: Απομακρυνθείτε ήσυχα και αργά, δίνοντας στο ζώο την ευκαιρία να φύγει μόνο του.

Μην το ταΐζετε: Το τάισμα άγριων ζώων είναι λάθος και μπορεί να τους προκαλέσει κακό.

Μην το ενοχλείτε: Μην επιχειρήσετε να το αγγίξετε ή να το τραβήξετε.

Αν το ζώο χρειάζεται βοήθεια:

Επικοινωνήστε με ειδικούς: Καλέστε άμεσα κάποια οργάνωση προστασίας άγριας ζωής, όπως η ΑΝΙΜΑ ή το WWF Ελλάς, για να λάβετε σωστές οδηγίες.

Ενημερώστε τις αρχές: Αναλόγως το είδος και την περιοχή, μπορείτε επίσης να ενημερώσετε τις τοπικές αρχές, όπως η Δασική Υπηρεσία, το Λιμεναρχείο ή η Αστυνομία.

Μην προσπαθείτε να το σώσετε μόνοι σας: Μια λάθος κίνηση μπορεί να αποβεί μοιραία για την υγεία του ζώου ή να προκαλέσει κίνδυνο σε εσάς.

Σημαντικό: Ο σκοπός είναι πάντα να επιστρέψει το ζώο στο φυσικό του περιβάλλον. Η λανθασμένη παρέμβαση μπορεί να δυσκολέψει την επανένταξή του στην άγρια φύση.