Πάρις Ρούπος: Τέλος στην συνεργασία με την Pizza Fan - Αντιδράσεις για τις δηλώσεις του

Την διακοπή της συνεργασίας με τον stand up comedian, Πάρι Ρούπο, αποφάσισε η αλυσίδα πιτσαρίας Pizza Fan, μετά τις αντιδράσεις στα social media για τις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια παράστασης.

Η εν λόγω παράσταση πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο Λιπασμάτων στις 15 Σεπτεμβρίου, με τον κωμικό να αναφέρεται με σατιρικό τρόπο μεταξύ άλλων στην ελληνική σημαία, στους Ναζί, αλλά και στη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο stand up comedian ανέφερε συγκεκριμένα: «Γουστάρω κάθε φορά εδώ γιατί έχει απέναντι αυτή την τεράστια ελληνική σημαία πάνω σε αυτό το καζάνι. Το οποίο αν κρίνουμε από τη μυρωδιά, έχει μέσα βοθρολύματα. Άρα βγάζει απόλυτο νόημα». Ενώ σε άλλο σημείο λέει: «Μου αρέσει πάρα πολύ κάθε χρόνο όταν παίζουμε εδώ στα Λιπάσματα. Ιδανικό όνομα. Γιατί «λιπάσματα» μου θυμίζει αυτό που θα έπρεπε να καταλήξουν να είναι όλοι οι ναζί. Είστε από αυτούς που λένε: «μορφώστε τους ναζί»; Σόρι δεν έχω αρκετό χρόνο για αυτό. Έχω μόνο μία ζωή και σκοπεύω να την περάσω με όσο λιγότερους από αυτούς γίνεται».

Όσα είπε ο κωμικός ξεσήκωσαν αντιδράσεις στο διαδίκτυο με την Pizza Fan να σπεύδει να διακόψει την συνεργασία μαζί του.

Η ανακοίνωση της Pizza Fan

Σε σχετική ανακοίνωσή της η Pizza Fan αναφέρει:

«Εκ μέρους της διοίκησης της Pizza Fan, σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε με τον κωμικό Πάρι Ρούπο με τον οποίο συνεργάστηκε η εταιρεία για ένα διάστημα, για την προβολή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανακοινώνονται τα εξής: «Θέλουμε να κάνουμε απόλυτα ξεκάθαρο ότι θεωρούμε μεγάλη απρέπεια τη χρησιμοποίηση εθνικών συμβόλων και ιστορικών γεγονότων με ανάρμοστο τρόπο στην προσωπική παράσταση κωμωδίας του Πάρι Ρούπου, η οποία καμία σχέση δεν έχει να κάνει επικοινωνιακά με την Pizza Fan και για την οποία μάθαμε και εμείς από τα MME.

Παράλληλα οποιοσδήποτε εκπροσωπεί μια εταιρεία με την εμβέλεια της Pizza Fan, που φτάνει σε κάθε ελληνικό σπίτι χωρίς καμία διάκριση, θα πρέπει να γνωρίζει ότι πέρα από τις προσωπικές του θέσεις και τα όποια πιστεύω οφείλει να σέβεται τον κόσμο της και να μην εκθέτει αναίτια την εταιρεία με την οποία συνεργάζεται με σχόλια που μπορούν να δημιουργήσουν αντιθέσεις και εντάσεις στον κόσμο της και ευρύτερα στο κοινωνικό σύνολο. Για τους ανωτέρω λόγους από σήμερα 25/9/25 η Pizza

Fan ανακοινώνει την απόλυση του κ. Ρούπου και διακόπτει κάθε συνεργασία μαζί του».