Βαγγέλης Σερίφης: Έκανε… άνω κάτω τον Μπογδάνο - Ο λόγος της αποχώρησης από την εκπομπή του

Συνήθως και η αρνητική δημοσιότητα είναι δημοσιότητα, όμως πόσο καλό άραγε φαίνεται όταν πριν κάνει πρεμιέρα μια εκπομπή αποχωρεί ένα άτομο από την ομάδα της; Ο λόγος για το «Κοινωνία άνω κάτω» τη νέα ενημερωτική εκπομπή του OPEN με την οποία θα έκανε το τηλεοπτικό του come back στη δημοσιογραφία ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος.

Γεια σας και αντίο σας

Δεν είχε προλάβει καλά καλά το κανάλι να ανακοινώσει τη νέα του εκπομπή και τσουπ, ένα μέλος της αποχώρησε με συνοπτικές διαδικασίες ρίχνοντας βόμβα στα δημοσιογραφικά γραφεία του OPEN και όχι μόνο! «Ο Βαγγέλης Σερίφης αποχωρεί από την εκπομπή «Κοινωνία άνω κάτω», ήταν ο τίτλος της επίσημης ανακοίνωσης του τηλεοπτικού σταθμού.

«Το OPEN ανακοινώνει ότι ο Βαγγέλης Σερίφης δεν θα συμμετέχει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Κοινωνία άνω κάτω», καθώς αποχωρεί από την εκπομπή για προσωπικούς λόγους. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία», έλεγε η λιτή ανακοίνωση, όμως τι πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτή την παραίτηση;

Το παρασκήνιο

Καλά πληροφορημένες πηγές υποστηρίζουν πως ο Βαγγέλης Σερίφης που το 2023 κατέβηκε για υποψήφιος δήμαρχος με το ΚΚΕ στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, ενώ ήταν και υποψήφιος βουλευτής θίχτηκε από το βίντεο του Κωνσταντίνου Μπογδάνου με το οποίο ζητούσε την απόλυση του Πάρι Ρούπου από πρόσωπο της εταιρίας Pizza Fan μετά από τα σατιρικά σχόλια του κωμικού για την ελληνική σημαία, τους ναζί και τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο Μπογδάνος είχε πει χαρακτηριστικά: «Ναι, έχει κάθε δικαίωμα η Pizza Fan να έχει αυτόν τον τύπο, οποιοδήποτε ακροαριστερό σκουπίδι βρωμόψυχο ανθέλληνα, ως το πρόσωπο της καμπάνιας της. Εμείς όμως, έχουμε επίσης δικαίωμα την Pizza Fan να την τελειώσουμε». Ο Σερίφης θέλησε να δείξει την αντίθεσή του σε όλο αυτό που συνέβη και παραιτήθηκε πριν καν η εκπομπή βγει στον αέρα.

Το «Κοινωνία άνω κάτω» θα κάνει (αν όλα πάνε καλά) πρεμιέρα την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου στις 23.30 στο OPEN μαζί με τους Κατερίνα Παπακωστοπούλου,Τάσο Ντούγκα και Σταύρο Μπαλάσκα και πολύ σύντομα απέναντί του θα βρεθούν να παίζουν οι νυχτερινές «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού στον ΑΝΤ1.