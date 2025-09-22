Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Επιστρέφει στην TV και δηλώνει: «Ήρθε η στιγμή να τα πούμε όλα»

Πέντε άνθρωποι με καταγεγραμμένο επαγγελματικό και κοινωνικό αποτύπωμα, πέντε διαφορετικές προσωπικότητες και χαρακτήρες με ξεχωριστές οπτικές, έρχονται στο ΟPEN την Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου στις 23.30 και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη την ίδια ώρα, στη νέα εκπομπή «Κοινωνία άνω κάτω».

Η ομάδα

Η επίσημη ανακοίνωση του καναλιού αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος και η Κατερίνα Παπακωστοπούλου συντονίζουν μία τολμηρή ομάδα που τοποθετείται σε όλα τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία, χωρίς να στρογγυλεύει τις γωνίες για να ακολουθήσει το ρεύμα. Ο καταρτισμένος και ιδιαίτερα προβεβλημένος λόγω των πολύκροτων υποθέσεών του, νομικός, Τάσος Ντούγκας, ο ειδικός αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, ο οποίος λέει τα πράγματα με το όνομά τους και ο πολυπράγμων καλλιτέχνης και εκπαιδευτικός με την έντονη κοινωνική δράση και διεισδυτική ματιά, Βαγγέλης Σερίφης, βάζουν στο τραπέζι όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας και μας απασχολούν.

«Χωρίς μισόλογα»

Στο φόντο κάθε συζήτησης, μια κοινωνία που φλέγεται και ασφυκτιά στις νόρμες και στους περιορισμούς της πολιτικής ορθότητας. Σε μια εποχή που κυριαρχούν τα σκάνδαλα, η εγκληματικότητα, η οικονομική ανέχεια και η ανεξέλεγκτη παραβατικότητα, μια ομάδα πέντε ατόμων με διαφορετικές προσλαμβάνουσες, συνθέτει την πιο πλήρη και αντιπροσωπευτική εικόνα της κοινωνίας. Με πεποιθήσεις που συγκρούονται, αλλά με αλήθειες που καθηλώνουν. Ακριβώς όπως συμβαίνει στην κοινωνία, χωρίς μισόλογα και δεύτερες σκέψεις, με τη δικαιοσύνη σε πρώτο πλάνο. Βήμα στην εκπομπή θα έχουν και οι τηλεθεατές για να εκφραστούν και να τοποθετηθούν ελεύθερα», καταλήγει η ανακοίνωση του OPEN.