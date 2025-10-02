Σερίφης για Μπογδάνο: «Λάθος μου που, όταν είδα τους συνεργάτες, δεν είπα: ευχαριστώ, δεν θα πάρω»

Ο Βαγγέλης Σερίφης ήταν καλεσμένος στο «Buongiorno» και φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην αποχώρησή του από την εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου «Κοινωνία άνω κάτω» λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα! «Έγινε μια πρόταση, μου άρεσε το όλο κόνσεπτ του κοινωνικοπολιτικού σχολιασμού… Δεν μου είπαν για τους συνεργάτες κι έχουν το δικαίωμα να το κάνουν αυτό το πράγμα. Κανονικά, το λάθος το δικό μου ήταν πως μόλις μου είπαν για τους συνεργάτες, έπρεπε να πω ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω. Αλλά είπα να το προσπαθήσω…

«Δεν τσακωθήκαμε»

Δεν γίνεται να κάνεις εκπομπή με όλους όσους συμφωνείς. Όταν υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό χάσμα και επειδή είναι πολιτική εκπομπή, όταν είσαι λοιπόν πολιτική εκπομπή, είσαι ομάδα, πρέπει να είσαι μαζί, πρέπει να πανηγυρίζεις, να βγαίνεις προς τα έξω μαζί κι εκεί αρχίζουν και θολώνουν οι γραμμές. Στο τέλος της ημέρας πρέπει να είσαι χαρούμενος και να κοιμάσαι ήσυχος το βράδυ, αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και αυτό νομίζω τα εξηγεί όλα. Δεν έγινε κάποιος καβγάς. Είχαμε συναντηθεί, είχαμε ξεκινήσει, είχε βγει και τρέιλερ… Το προσπάθησα. Κάποια στιγμή ευχαρίστησα την παραγωγή και τους ενημέρωσα ότι δεν μπορώ να προχωρήσω. Δεν τσακωθήκαμε.

Η υπόθεση Ρούπου

Σκέψεις να αποχωρήσω υπήρχαν και πιο πριν, δεν μου έδωσε την αφορμή το σχόλιο του Κωνσταντίνου Μπογδάνου για τον Ρούπο. Δεν ένιωθα καλά όντας μέλος αυτής της εκπομπής και γι΄αυτό δεν χρειάστηκε να εξηγήσω τον λόγο της αποχώρησής μου. Έκανα την προσπάθειά μου με τη λογική του πάμε να δούμε, να υπάρχει ένας διάλογος… Δεν αντέχεις όμως, εσωτερικά…

Εγώ διαφωνώ με το cancel culture και ο ίδιος ο Κωνσταντίνος διαφωνεί ιδεολογικά με αυτό… Νομίζω διαφωνούσε γενικότερα με την πολιτική τοποθέτηση του συγκεκριμένου, όχι με τη σημαία. Ο κάθε άνθρωπος κρίνεται από τον κόσμο».