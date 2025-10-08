Μπογδάνος για αποχώρηση Σερίφη: «Οι περισσότεροι προβληματισμοί του είχαν να κάνουν με μένα»

Ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος μίλησε στη «Super Κατερίνα» και πήρε θέση για την αποχώρηση του Βαγγέλη Σερίφη από την εκπομπή «Κοινωνία άνω κάτω» του OPEN, λίγο πριν από την πρεμιέρα. «Όλα μέσα στο πρόγραμμα είναι. Είμαστε -θέλω να πιστεύω τουλάχιστον- μια ελεύθερη κοινωνία που κάθε άνθρωπος παίρνει τις αποφάσεις του σύμφωνα με τα πιστεύω του, με τις αρχές του, με τις αξίες του, με το συμφέρον του.

Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου, άγνωσται αι βουλαί του Βαγγέλη! Υποθέτω, γιατί κι εγώ δεν θέλω ούτε να υπεκφεύγω, ούτε να υποκρίνομαι, ότι οι περισσότερες γωνίες οι οποίες προβλημάτισαν τον Βαγγέλη είχαν να κάνουν με μένα, αλλά και πάλι ξαναλέω να είναι καλά κι αυτό που έχω πει το επαναλαμβάνω τώρα και το εννοώ: εύχομαι πραγματικά κάθε καλό για τη συνέχεια.

Δεν προλάβαμε να μιλήσουμε, να σας πω την αλήθεια. Δεν πρόκειται να κρίνω, ούτε να σχολιάσω αυτά τα οποία είπε ο Βαγγέλης, το μόνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι εκτιμώ τη στάση του και ως επαγγελματία για το ότι είπε ότι θα τοποθετηθεί -και το έκανε, μετά την πρεμιέρα της εκπομπής».

Έρχονται εξώδικα

Ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι ενοχλήθηκε από τα όσα γράφτηκαν και σχολιάστηκαν για εκείνον και το θέμα με τον ηθοποιό Πάρι Ρούπο, γιατί δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. «Δεν υπάρχει κάτι για το οποίο να μετανιώσω. Μου αποδόθηκαν πράγματα τα οποία ποτέ δεν είπα. Και αυτό με ενοχλεί. Έχω σκεφτεί μήπως θα πρέπει να κάνω και μία σειρά από εξώδικα για να βρω το δίκιο μου».