ACTION NEWS: Οι ειδήσεις με τη σφραγίδα του ACTION 24

Το ACTION 24, με γνώμονα την άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, βάζει τη δημοσιογραφική του σφραγίδα στα Δελτία Ειδήσεων «ACTION NEWS», τοποθετώντας για μια ακόμη χρονιά την αλήθεια σε πρώτο πλάνο!

Από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, ο έγκριτος δημοσιογράφος- με πολυετή εμπειρία στα ΜΜΕ- Σωτήρης Ξενάκης αναλαμβάνει κάθε Δευτέρα έως Πέμπτη στις 19.00 το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ACTION 24 μεταφέροντας όλα τα γεγονότα από την Ελλάδα και τον κόσμο, με ζωντανές συνδέσεις, ρεπορτάζ και αναλύσεις για ό,τι συμβαίνει στην πολιτική, στην οικονομία και στην κοινωνία. Παράλληλα, η Αθηνά Σούτζου θα παρουσιάζει το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων κάθε Παρασκευή, αλλά και όλο το Σαββατοκύριακο ακριβώς στις 19.00.

Ειδήσεις όλη μέρα

Το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 13.00 έχει την υπογραφή της Ιωάννας Βάσσου. Μαζί της, όλη η δημοσιογραφική ομάδα του ACTION 24 μας μεταφέρουν τις εξελίξεις, αντικειμενικά, δυναμικά, με γνώση και άποψη. Το Σάββατο και την Κυριακή το μεσημέρι τη σκυτάλη της ενημέρωσης παίρνει η Τζένη Κρουσταλλακίδου.

Με σλόγκαν «Είμαστε παντού» το κανάλι συνεχίζει να ρίχνει και τη νέα τηλεοπτική σεζόν μεγάλο βάρος στην ενημέρωση, αφού βρίσκεται στην καρδιά των γεγονότων άμεσα, τη στιγμή που αυτά συμβαίνουν, οπουδήποτε κι αν συμβαίνουν.

Μάλιστα το πρόγραμμα του ACTION 24 για το ’25-’26 θα εμπλουτιστεί με καινούριες εκπομπές, ενώ παράλληλα νέα πρόσωπα καταφθάνουν στο κανάλι για να στηρίξουν τα ενημερωτικά project που θα ξεκινήσουν από την 1 Σεπτεμβρίου και μετά.