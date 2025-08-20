Ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καϋμένου στην «Πρωινή Ζώνη» του ACTION 24

Νέα τηλεοπτική σεζόν, νέο δίδυμο στην «Πρωινή Ζώνη» του ACTION 24! Ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καϋμένου από την 1η Σεπτεμβρίου θα μας λένε την πρώτη καλημέρα κάθε πρωί στις 06.00.

Με δυναμισμό και χιούμορ

Ο Νίκος Υποφάντης και η Αλεξάνδρα Καϋμένου θα μας ξεναγούν στον κόσμο της ενημέρωσης για όλα τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά θέματα της επικαιρότητας. Με συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές της πολιτικής και της κοινωνίας, αλλά και με αμεσότητα, εγκυρότητα, δυναμισμό και χιούμορ περιγράφουν, αποκαλύπτουν και αναλύουν όλα τα γεγονότα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Πολιτικό παρασκήνιο

Μαζί τους στην πρωινή παρέα θα βρίσκονται στην ξεχωριστή τους στήλη, οι Γιάννης Παπαγιάννης και Νίκος Σβέρκος που θα συνεχίσουν σταθερά να αποκαλύπτουν τα παρασκήνια της πολιτικής και των κομμάτων. Στην «Πρωινή ζώνη», την εκπομπή που έγινε συνήθεια, οι ειδήσεις που μας αφορούν όλους θα είναι πάντα σε πρώτο πλάνο.

Το ACTION 24 προχωρά μπροστά με γνώμονα την άμεση και έγκυρη ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με σλόγκαν «Είμαστε παντού» το κανάλι συνεχίζει να ρίχνει και τη νέα τηλεοπτική σεζόν μεγάλο βάρος στην ενημέρωση, αφού βρίσκεται στην καρδιά των γεγονότων άμεσα, τη στιγμή που αυτά συμβαίνουν, οπουδήποτε κι αν συμβαίνουν.