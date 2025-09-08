ACTION 24: «Είμαστε παντού» - Η φετινή καμπάνια του καναλιού

Το ACTION 24 υποδέχεται τη νέα τηλεοπτική χρονιά με μια φρέσκια, λιτή και σύγχρονη καμπάνια που εκφράζει την ανανεωμένη πορεία του σταθμού και αναδεικνύει την ταυτότητα και το όραμά του.

Νέα εποχή

Με μινιμαλιστική, ασπρόμαυρη αισθητική, η καμπάνια δίνει τον πρώτο λόγο στους ανθρώπους του ACTION 24, εκείνους που καθημερινά κερδίζουν την εμπιστοσύνη του κοινού με έγκυρη ενημέρωση, ουσιαστική ανάλυση και ποιοτική ψυχαγωγία, ενώ ταυτόχρονα σηματοδοτεί το πέρασμα του σταθμού στη νέα digital εποχή.

Δίπλα στον πολίτη

Τη φετινή σεζόν, το ACTION 24 φέρνει ενημέρωση με αξιοπιστία και κύρος, ψυχαγωγία με περιεχόμενο που ξεχωρίζει και αθλητισμό με τον παλμό των μεγάλων διοργανώσεων.

Με το σύνθημα «ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΟΥ», ο σταθμός επιβεβαιώνει τη δυναμική παρουσία του σε όλα όσα απασχολούν τον πολίτη: την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

Προσβασιμότητα

Στον πυρήνα της στρατηγικής του σταθμού βρίσκεται η δέσμευση για ένα τηλεοπτικό περιβάλλον που συνδυάζει εγκυρότητα, ποιότητα και προσβασιμότητα. ΤΟ ACTION 24 συνεχίζει να επενδύει σε σύγχρονες υποδομές, καινοτόμο περιεχόμενο και πολυεπίπεδη ψηφιακή παρουσία, με στόχο να βρίσκεται πραγματικά δίπλα στον πολίτη, όποτε και όπου τον χρειάζεται…

Η νέα σεζόν ξεκίνησε και το πρόγραμμα του ACTION 24, αρχικά το ενημερωτικό και στη συνέχεια και το ψυχαγωγικό, θα μας κρατήσει συντροφιά μέχρι το επόμενο καλοκαίρι με ενδιαφέρουσες εκπομπές και τηλεοπτικές προτάσεις!