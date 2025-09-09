«Ίσως αν σας ρωτούσε άντρας να απαντούσατε» - Το «καρφί» της Ανθής Βούλγαρη στον Βασίλη Σπανάκη

Με ένταση ξεκίνησε το πρωινό της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου 2025 στην «Κοινωνία Ώρα Mega», με την Ανθή Βούλγαρη να ρίχνει ένα φαρμακερό «καρφί» στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλη Σπανάκη, ο οποίος κατάφερε να εξαντλήσει την υπομονή της παρουσιάστριας.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν οι πρόσφατες εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη να προσπαθούν να υποβάλλουν κάποια ερωτήματα στον βουλευτή. Εκείνος ωστόσο, προτίμησε να μην απαντήσει και να συνεχίσει να απαριθμεί τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού.

Σε κάποιο σημείο της κουβέντας, η Ανθή Βούλγαρη ανέφερε στον Βασίλη Σπανάκη πως αποφεύγει να απαντήσει ευθέως στα ερωτήματα. Εκείνος αντέδρασε και ανέφερε πως δεν του δίνεται ο χρόνος για να αναπτύξει τις απόψεις του.

«Kύριε Σπανάκη, είμαστε εδώ για να ρωτάμε, δεν θα το πάμε έτσι σήμερα. Άμα θέλετε να κάνουμε τις γλάστρες, να πάμε σπίτι μας. Μισό λεπτό! Θέλουμε να απαντάτε, σας παρακαλώ! Να κάνουμε διάλογο», σχολίασε σε αυστηρό τόνο η Ανθή Βούλγαρη, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να τονίζει από την πλευρά του: «Μα διάλογο κάνουμε».

Στη συνέχεια, ο Βασίλης Σπανάκης ανταπάντησε: «Με διακόπτετε σκοπίμως. Δεν σέβεστε τον συνομιλητή σας, κυρία Βούλγαρη», με την παρουσιάστρια να του λέει: «Είστε πολύ ασεβής».

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος προσπάθησε να παρέμβει και εξήγησε στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν προσφέρει κάτι στο κοινό η απαρίθμηση των μέτρων και όταν εκείνος είπε ότι θα απαντήσει στις ερωτήσεις, η Ανθή Βούλγαρη σχολίασε: «Ίσως αν σας ρωτούσε άνδρας να απαντούσατε», καθώς προφανώς ενοχλήθηκε που ο Βασίλης Σπανάκης έδειξε να είναι πολύ πιο διαλλακτικός με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, σε σχέση με την ίδια, η οποία του απηύθυνε αρκετά ερωτήματα, που δεν πήραν απάντηση.