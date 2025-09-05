Action Σαββατοκύριακο: Ο Δημήτρης Καμπουράκης και ο Βαγγέλης Γιακουμής επιστρέφουν!

Το «ACTION ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ» με τον Δημήτρη Καμπουράκη και τον Βαγγέλη Γιακουμή επιστρέφει και την νέα τηλεοπτική σεζόν στο ACTION 24. Αύριο το πρωί, όπως και κάθε σαββατοκύριακο στις 06:00, θα μας λένε την πρώτη καλημέρα με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο.

Το «ACTION ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ», με τον Δημήτρη Καμπουράκη και τον Βαγγέλη Γιακουμή στο τιμόνι της εκπομπής, έρχεται και φέτος ανανεωμένο να παρουσιάσει τα γεγονότα από την πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, με ρεπορτάζ, αναλύσεις και εγκυρότητα από όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.

Οι δυο πολύπειροι δημοσιογράφοι προσεγγίζουν τις εξελίξεις με άποψη, αμεσότητα αλλά και χιούμορ, φιλοξενώντας πρόσωπα που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Ο Δημήτρης Καμπουράκης και ο Βαγγέλης Γιακουμής βάζουν την δική τους ξεχωριστή σφραγίδα στα Σαββατοκύριακα μας αποκλειστικά μέσα από τη συχνότητα του ACTION 24 .