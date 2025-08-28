ACTION 24: Πρεμιέρα κάνει τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου το ανανεωμένο ενημερωτικό πρόγραμμα του σταθμού

Το ACTION 24 ξεκινά τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου με το νέο, ανανεωμένο καθημερινό ενημερωτικό του πρόγραμμα. Με ισχυρή δημοσιογραφική ομάδα και εκπομπές που καλύπτουν κάθε πτυχή της επικαιρότητας, το κανάλι επενδύει σε ένα ολοκληρωμένο ενημερωτικό πλαίσιο, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.

Στόχος είναι η έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση, η ανάλυση των γεγονότων και η ανάδειξη όλων των θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία, την πολιτική, την οικονομία και τον δημόσιο διάλογο.

Από νωρίς

Η «ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ» επιστρέφει ανανεωμένη με οικοδεσπότες τον Νίκο Υποφάντη και την Αλεξάνδρα Καϋμένου, μεταφέροντάς μας καθημερινά από τις 06.00 έως τις 10.00 το πρωί όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με συνεντεύξεις, ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις. Μαζί τους στην ξεχωριστή τους στήλη, οι Γιάννης Παπαγιάννης και Νίκος Σβέρκος θα συνεχίσουν σταθερά να αποκαλύπτουν τα παρασκήνια της πολιτικής και των κομμάτων.

Νέο δίδυμο

Στη συνέχεια, παίρνουν την σκυτάλη από τις 10.00 έως τις 13.00, η Ντόρα Κουτροκόη και ο Γιώργος Γρηγοριάδης, με ξεχωριστή εμπειρία στο χώρο της δημοσιογραφίας και της τηλεόρασης και παρουσιάζουν το ανανεωμένο «ACTION ΤΩΡΑ» αναμεταδίδοντας τις εξελίξεις σε πραγματικό χρόνο καθώς και όλα τα γεγονότα γύρω από την πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.

Και το βράδυ

Η «Επόμενη Μέρα», με την έμπειρη ματιά του Σεραφείμ Κοτρώτσου, επιστρέφει κάθε βράδυ στις 20.00, φέτος με δίωρη διάρκεια, αναλύοντας όλα τα γεγονότα σε μια εκπομπή που έχει ειδήσεις και μετά τις… ειδήσεις.

Το βραδινό talk show του ACTION 24, «ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ», με τους Γιώργο Πιέρρο, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη, παραμένει πιστό στο καθημερινό του ραντεβού στις 22.00, φωτίζοντας το πολιτικό παρασκήνιο με ειδήσεις και συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές της δημόσιας ζωής.

Το ACTION 24 τοποθετεί πάντα την αλήθεια σε πρώτο πλάνο και ξεκινάει δυναμικά το τηλεοπτικό του ταξίδι για μια ακόμα επιτυχημένη τηλεοπτική χρονιά τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου. Συντονιστείτε!