«Action Τώρα»: Πρεμιέρα για την Ντόρα Κουτροκόη και τον Γιώργο Γρηγοριάδη

Πρεμιέρα είχαν σήμερα η Ντόρα Κουτροκόη και ο Γιώργος Γρηγοριάδης με την εκπομπή «ACTION ΤΩΡΑ» και είπαν την πρώτη τους καλημέρα στους τηλεθεατές στις 10:00.

«Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Καλή σεζόν! Action τώρα, επιτέλους είμαστε εδώ. Μαζί μου φέτος ο Γιώργος Γρηγοριάδης, τον οποίο θα υποδεχτώ με ένα ζεστό φιλί» ήταν τα πρώτα λόγια της Ντόρας Κουτροκόη.

«Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε! Το Action Τώρα είναι εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος για το νέο μου τηλεοπτικό σπίτι. Ξεκινάει ένα πολύ ωραίο ταξίδι, σας θέλουμε μαζί μας. Ξεκινάει ένα ωραίο ταξίδι για έναν λόγο ακόμα. Γιατί θα είμαι με τη Ντόρα Κουτροκόη, την οποία γνωρίζω πολλά χρόνια!» είπε παίρνοντας τη σκυτάλη ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

Και η Ντόρα Κουτροκόη συμπλήρωσε: «Με τον Γιώργο Γρηγοριάδη γνωρίζομαι από το 1999. Μας πήρε κάποια χρόνια… Δεκαετίες θα έλεγα, για να συνεργαστούμε τουλάχιστον στον αέρα, στο ίδιο στούντιο». «Έκανε τη δύσκολη. Βέρα Θεσσαλονικιά» είπε αστειευόμενος ο παρουσιαστής.

Η εκπομπή του Action 24 θα διαρκεί από τις 10:00 μέχρι τη 13:00 αναμεταδίδοντας τις εξελίξεις σε πραγματικό χρόνο καθώς και όλα τα γεγονότα γύρω από την πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία.