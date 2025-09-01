Το Action 24 μας ξεναγεί απόψε τα μεσάνυχτα στις Κολλίνες Αρκαδίας

Απόψε τα μεσάνυχτα ακριβώς το ACTION 24 πραγματοποιεί ένα μοναδικό οδοιπορικό στις Κολλίνες Αρκαδίας, ένα μέρος όπου η φύση κατορθώνει να συναντήσει την ελληνική ψυχή! Το καταπράσινο χωριό θεωρείται το στολίδι της Αρκαδίας, καθώς η τοποθεσία του το κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό. Χτισμένο στη συνέχεια των λόφων της οροσειράς του Μαινάλου και αντίκρυ των παρυφών του Ταϋγέτου, το ιστορικό αρκαδικό χωριό με 780μ υψόμετρο δεν αποτελεί μόνο έναν επίγειο παράδεισο για τον επισκέπτη.

Με σεβασμό στην παράδοση, στο φυσικό τοπίο, στα ήθη και έθιμα του τόπου, το χωριό αναπτύσσεται με γεωμετρική πρόοδο, γεγονός που θα το καταστήσει τα επόμενα χρόνια δημοφιλή προορισμό αναψυχής. Ξενώνες, εστιατόρια και καφέ θα ανοίξουν τις πόρτες τους προκειμένου να υποδεχθούν το κοινό και να υποσχεθούν στους επισκέπτες μία μοναδική εκδρομή που συγκεντρώνει πολλές επιλογές.

Μέσα από αυτό το αποψινό οδοιπορικό του ACTION 24, ο τηλεθεατής παρίσταται στην λαμπρή εορτή του 15γουστου που αποτελεί το ορόσημο των πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιοχής. Κάθε χρόνο, πλήθος πιστών και φίλων της παράδοσης δίνει το παρών στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Γενεσίου της Θεοτόκου. Μάλιστα, φέτος ο εορτασμός ήταν ακόμα πιο ξεχωριστός καθώς ήταν η επέτειος της ανέγερσης του ναού των 200 ετών.

Οι εορτασμοί περιλάμβαναν αρχιερατικό Εσπερινό υπό τη χοροστασία του Σεβασμιότατού Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας, κ. Επιφανίου, καθώς και πολιτιστικές εκδηλώσεις και ομιλίες που ανέδειξαν τη σημασία του ναού στην τοπική κοινωνία και την πολιτιστική κληρονομιά του χωριού. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η εορταστική βραδιά ολοκληρώθηκε με συναυλία του δημοφιλούς ερμηνευτή Πέτρου Γαϊτάνου.