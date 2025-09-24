Ντόρα Κουτροκόη: «Οι γυναίκες της ενημέρωσης είναι πιο ωραίες από αυτές της ψυχαγωγίας»

Η Ντόρα Κουτροκόη που παρουσιάζει καθημερινά την εκπομπή «Action Τώρα» με τον Γιώργο Γρηγοριάδη μίλησε στη «Super Κατερίνα» για το κανάλι με το οποίο συνεργάζεται, αλλά και για τις προηγούμενες συνεργασίες της. «Εδώ στο Action 24 αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στο σπίτι μου! Η συνεργασία μου με τον ΣΚΑΪ και τους Δημήτρη Οικονόμου και Άκη Παυλόπουλο είναι κάτι το οποίο έχω αφήσει πίσω, είναι κάτι το οποίο έχει ξεχαστεί και δεν με απασχολεί καθόλου.

Όλες οι γυναίκες οι οποίες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση είναι η μία καλύτερη από την άλλη, είναι όλες κούκλες. Μην σου πω ότι αυτές της ενημέρωσης, συγγνώμη Κατερίνα μου, είναι και πιο ωραίες από αυτές της ψυχαγωγίας»

«Ήταν μια σφιχτή αγκαλιά»

Η Ντόρα Κουτροκόη αναφέρθηκε και στον Γιώργο Παπαδάκη, με τον οποίον συναντήθηκαν ξανά στο πλατό του «Καλημέρα Ελλάδα», στην εκπομπή - αφιέρωμα για τον δημοσιογράφο. «Πέρασα πάρα πολύ ωραία, ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Τον Γιώργο τον αγαπάω πάρα πολύ, τον παραδέχομαι για ό,τι έχει καταφέρει. Εγώ έχω περάσει καλά με τον Γιώργο Παπαδάκη. Ήταν συγκινητικό, δεν λέω. Ειδικά η αγκαλιά, ήταν μια σφιχτή αγκαλιά, μια αγκαλιά αγάπης. Ό,τι και να κάνει από δω και πέρα ο Γιώργος, εύχομαι να είναι το καλύτερο για εκείνον».

«Το παιδί ήταν πάνω από όλα»

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στο θέμα υγείας που πέρασε με τον όγκο στο κεφάλι την περίοδο της εγκυμοσύνης της. «Το παιδί ήταν πάνω από όλα, το άλλο ερχόταν δεύτερο ούτως ή άλλως. Πρώτα έζησα τη χαρά και τις πρώτες στιγμές με τον γιο μου και μετά με τους γιατρούς αντιμετωπίσαμε αυτή τη δυσκολία. Δεν ξέρω αν μου μοιάζει ή δεν μου μοιάζει ο γιος μου, ξέρω ότι τον λατρεύω! Του έχω τρελή αδυναμία».