«Back2Μπακ»: Επιστρέφει στις 25 Αυγούστου στο ACTION 24

Νωρίς - νωρίς γιατί η αθλητική επικαιρότητα δεν μπορεί να περιμένει! Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου στις 15.00 το μεσημέρι ετοιμαστείτε για μια νέα, συναρπαστική σεζόν. Η εκπομπή «Back2Μπακ» επιστρέφει στη συχνότητα του ACTION 24 για να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι το επόμενο καλοκαίρι!

Επιτυχία σε αριθμούς

Η καλοκαιρινή παρουσία του «Back2Μπακ», με 20 καθημερινές εκπομπές μέσα σε μόλις τέσσερις εβδομάδες, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία καταγράφοντας νούμερα που επιβεβαιώνουν τη δυναμική της. Το "Back2Μπακ" προσέφερε καθημερινή, ζωντανή ενημέρωση, μεταγραφικά νέα και αναλύσεις.

Τα νούμερα μιλούν από μόνα τους:

• 320.137 ήταν οι θεατές που παρακολούθησαν ζωντανά τις εκπομπές αποδεικνύοντας τη μεγάλη τους απήχηση.

• 1.422.723 views σε live streaming.

• Οι συνολικές προβολές (views), συμπεριλαμβανομένων των ζωντανών και των on-demand, άγγιξαν το εντυπωσιακό νούμερο των 1.742.860.

Διπλή παρουσία

Η εκπομπή «Back2Μπακ», με την καθημερινή της παρουσία στο ACTION 24 και ταυτόχρονα στο κανάλι του Athletiko.gr στο YouTube, κατάφερε να δημιουργήσει ένα πιστό κοινό που αναμένει με αγωνία την επιστροφή της. Ετοιμαστείτε για τη μεγάλη πρεμιέρα της Δευτέρας 25 Αυγούστου στις 15.00 το μεσημέρι! Το «Back2Μπακ» επιστρέφει για όλη την αθλητική σεζόν!