Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Σαλαμίνα - Παραμένει στο σημείο η Πυροσβεστική

Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρωμοπούσι Σαλαμίνας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο επιχείρησαν 48 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 15 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Λόγω του περιστατικού, η Τροχαία είχε προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Καραϊσκάκη, από τη λεωφόρο Βασιλικών έως την οδό Κατσέλη, και στα δύο ρεύματα, με τους οδηγούς να καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αστυνομικών.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν στην περιοχή για την αποτροπή τυχόν αναζωπυρώσεων.

Στους κατοίκους της περιοχής Βασιλικών εστάλη νωρίτερα και μήνυμα 112, καλώντας τους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.