Φωτιά τώρα στην Κερατέα: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής - Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8) στην Πυροσβεστική καθώς φωτιά εκδηλώθηκε στην Κερατέα, στην περιοχή Παλιοκαμάριζα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και αυτή τη στιγμή επιχειρούν 174 πυροσβέστες με 49 οχήματα και 7 ομάδες πεζοπόρων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Συνδρομή από εθελοντές, μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στην Παλιομακάριζα Αττικής και επιχειρούν 174 #πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 49 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 5 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 27, 2025

Αυτή τη στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση είναι βελτιωμένη, ωστόσο το πύρινο μέτωπο δεν έχει ακόμη οριοθετηθεί.

'Ηχησε το 112

Μάλιστα, λίγο πριν τις 14:00 ήχησε και μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή Θορικού Λαυρίου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Λίγο αργότερα, εστάλη νέο προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνταν όσοι βρίσκονται στην περιοχή του Θορικού να απομακρυνθούν προς το Λαύριο.

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων

Σημειώνεται πως λόγω της πυρκαγιάς, υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρο Λαυρίου στη συμβολή της με ανώνυμη οδό στο ύψος πρατηρίου υγρών καυσίμων Shell, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στην περιοχή του Λαυρίου.

Επίσης, η κυκλοφορία των οχημάων έχει διακοπεί και στο ύψος του κυκλικού κόμβου Λαυρίου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.