Συναγερμός για φωτιά στην Εύβοια - Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης (27/8) στην Εύβοια με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα eviaonline.gr, η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε εργοστάσιο της ΔΕΗ στο Αλιβέρι στο Δήμο Κύμης-Αλιβερίου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 26 πυροσβέστες, 10 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρου να επιχειρούν και να καταφέρνουν να οριοθετήσουν γρήγορα το πύρινο μέτωπο πριν λάβει μεγάλες διαστάσεις.