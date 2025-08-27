Παλλήνη: Πρώτα άφηνε παιδιά ΑμεΑ σε δομές και μετά έβαζε τις φωτιές - Πώς δρούσε ο 48χρονος

Ως υπαίτιος για την πρόκληση τεσσάρων πυρκαγιών συνελήφθη ένας υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης την Τρίτη (26/8).

Την ίδια στιγμή, στο φως έρχονται νέα στοιχεία γύρω από τον τρόπο που δρούσε και έβαζε τις φωτιές. Το λευκό van, η τοποθεσία των πυρκαγιών και οι ώρες εκδήλωσής τους έφεραν τις αρχές στα ίχνη του.

Ειδικότερα, οι πυρκαγιές, για τις οποίες κατηγορείται ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος, ξέσπασαν στις 18 και 19 Ιουνίου, καθώς και στις 14 Ιουλίου, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων, κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ και τη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε).

Το προφίλ του δράστη

Ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος που συνελήφθη, κατόπιν εντάλματος της Δ.Α.Ε.Ε. εργαζόταν ως οδηγός βαν για την μεταφορά παιδιών με αναπηρία σε σχολεία και κέντρα αποκατάστασης.

Μάλιστα, στην κατοχή του βρέθηκαν αναπτήρες, σπίρτα και κομμένα κομμάτια χαρτιού, στοιχεία που τον ενοχοποιούν.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από ένταλμα της Τακτικής Ανακρίτριας του 3ου Τμήματος Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά από πολύμηνη και συστηματική έρευνα, η οποία διήρκησε περισσότερο από δύο μήνες. Η δικογραφία είχε ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Ποινικής Δίωξης Αθηνών, ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Ο 48χρονος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση.

Ο τρόπος δράσης του

Σύμφωνα με την έρευνα, οι τέσσερις πυρκαγιές φέρουν κοινά χαρακτηριστικά δράσης. Εκδηλώνονταν απογευματινές ώρες, μεταξύ 15:58 και 19:17, σε απερίφρακτους ή περιφραγμένους οικοπεδικούς χώρους. Ο δράστης, κινούμενος με όχημα κοντά στα σημεία, έβαζε φωτιά σε ξηρά χόρτα είτε με χρήση αναπτήρα είτε εκτοξεύοντας φλεγόμενα αντικείμενα, όπως χαρτί ή ύφασμα.

Ο κατηγορούμενος κινούνταν με λευκό όχημα τύπου van με χαρακτηριστικά που το έκαναν ιδιαίτερα ευδιάκριτο.