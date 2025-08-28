Εμπρησμοί στην Παλλήνη: Εθισμένος στον τζόγο ο δημοτικός υπάλληλος - «Όταν έχανα έβαζα φωτιές»

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση του δημοτικού υπαλλήλου του Δήμου Παλλήνης, ο οποίος συνελήφθη και κατηγορείται ότι έβαλε τέσσερις φωτιές στο κατά το διάστημα από τον Ιούνιο ως και τον Αύγουστο στην περιοχή.

Ο κατηγορούμενος, που είναι και μόνιμος υπάλληλος του δήμου και μετέφερε παιδιά με ειδικές ανάγκες σε κοινωνική δομή του Δήμου, φέρεται να προέβη στους εμπρησμούς κατά την ώρα υπηρεσίας του, χρησιμοποιώντας, μάλιστα, το υπηρεσιακό όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, ο δημοτικός υπάλληλος υποστήριξε ότι ήταν εθισμένος στον τζόγο και ότι κάθε φορά που έχανε, προχωρούσε στην πρόκληση πυρκαγιών. Η δράση του ακολουθούσε συγκεκριμένο μοτίβο, καθώς οι φωτιές εκδηλώνονταν από τις 16:00 έως τις 19:00 το απόγευμα. Στοιχεία όπως το οπτικό υλικό και τα κοινά χαρακτηριστικά των εμπρησμών αξιοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του.

Οι πυρκαγιές που προκάλεσε ευτυχώς δεν έλαβαν μεγάλες διαστάσεις, ωστόσο το γεγονός ότι εκδηλώνονταν με επαναλαμβανόμενο τρόπο κινητοποίησε τις αρχές. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και χθες οδηγήθηκε ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας, από την οποία ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το μεσημέρι της Παρασκευής.

Υπενθυμίζεται ότι ο δημοτικός υπάλληλος, λίγο πριν βάλει τις φωτιές, είχε παραλάβει και μεταφέρει ανήλικα παιδιά με ειδικές ανάγκες στις κοινωνικές δομές του Δήμου Παλλήνης.