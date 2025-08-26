Χειροπέδες σε δημοτικό υπάλληλο στην Παλλήνη για αλλεπάλληλους εμπρησμούς

Στη σύλληψη ενός μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Παλλήνης με την κατηγορία ότι εμπλέκεται ως δράσης αλλεπάλληλων εμπρησμών στην ευρύτερη περιοχή του δήμου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Παλλήνης συνελήφθη την Τρίτη (26/8) από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ως υπαίτιος τεσσάρων πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025 σε περιοχές πλησίον ευαίσθητων δομών της Παλλήνης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μετά από ένταλμα της Τακτικής Ανακρίτριας του 3ου Τμήματος Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά από πολύμηνη και συστηματική έρευνα, η οποία διήρκησε περισσότερο από δύο μήνες. Η δικογραφία είχε ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Ποινικής Δίωξης Αθηνών, ενώ εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Ο 48χρονος κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, σε μικρή απόσταση από δασική έκταση. Οι πυρκαγιές είχαν σημειωθεί στις 18 και 19 Ιουνίου 2025, καθώς και στις 14 Ιουλίου 2025, σε μια ακτίνα περίπου 200 μέτρων. Τα σημεία βρίσκονταν κοντά στο Μουσικό Γυμνάσιο Παλλήνης, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) ΑμεΑ Παλλήνης και στη δομή ψυχικής υγείας ανηλίκων και εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Ο τρόπος δράσης

Σύμφωνα με την έρευνα, οι τέσσερις πυρκαγιές φέρουν κοινά χαρακτηριστικά δράσης. Εκδηλώνονταν απογευματινές ώρες, μεταξύ 15:58 και 19:17, σε απερίφρακτους ή περιφραγμένους οικοπεδικούς χώρους. Ο δράστης, κινούμενος με όχημα κοντά στα σημεία, έβαζε φωτιά σε ξηρά χόρτα είτε με χρήση αναπτήρα είτε εκτοξεύοντας φλεγόμενα αντικείμενα, όπως χαρτί ή ύφασμα.

Ο κατηγορούμενος κινούνταν με λευκό όχημα τύπου van με χαρακτηριστικά που το έκαναν ιδιαίτερα ευδιάκριτο.

Αντιδράσεις και μαρτυρίες κατοίκων

Από τις μαρτυρικές καταθέσεις προκύπτει ότι η συγκεκριμένη περιοχή παρουσίασε το τελευταίο διάστημα ασυνήθιστα μεγάλη συχνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών. Τα περιστατικά έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι δήλωσαν ότι αισθάνονται ανασφάλεια, καθώς κινδυνεύουν οι ίδιοι, οι οικογένειές τους αλλά και οι περιουσίες τους.