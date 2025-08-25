Προφυλακίστηκε ο 57χρονος που κατηγορείται ότι έβαλε 7 φωτιές στη δυτική Λέσβο

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε προφυλακιστέος, αργά σήμερα το μεσημέρι της Δευτέρας (25/8), ο 57χρονος που κατηγορείται ότι έβαλε επτά φωτιές στη δυτική Λέσβο.

Ο 57χρονος έχει ομολογήσει ότι προκάλεσε πυρκαγιές στις περιοχές Ανεμώτιας, Φίλιας και Σκαλοχωρίου της Δυτικής Λέσβου, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο.

Από πλευράς υπεράσπισης ζητήθηκε να υπάρξει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη του κατηγορουμένου.

Τι ισχυρίστηκε στην απολογία του

Σε λόγους εκδίκησης απέδωσε τις εμπρηστικές επιθέσεις, στις οποίες προχώρησε, ο 57χρονος κατηγορούμενος. Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, το βράδυ της Τρίτης (19/8), ο άνδρας ομολόγησε ότι έβαλε δύο φωτιές το πρωί της 15ης Αυγούστου για λόγους αντεκδίκησης, με σκοπό να πλήξει τους ενοικιαστές αγροτικών εκτάσεων. Μία τρίτη πυρκαγιά, πάλι σε υπαίθριο χώρο, την έβαλε το βράδυ της ίδιας μέρα και ισχυρίστηκε ότι προέβη στην πράξη του γιατί είχε… «θολώσει», ενώ μια τέταρτη, σε νταλίκα με τις ζωοτροφές, είπε ότι την έβαλε για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Ο 57χρονος είχε προσαχθεί από την Κυριακή 17 Αυγούστου, όταν μετά από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού, εντοπίστηκε στα σημεία όπου ξέσπασαν οι φωτιές.

Οι πυρκαγιές που ομολόγησε

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΓΕ.Π.Α.Δ. Βορείου Αιγαίου, τα περιστατικά εμπρησμού καταγράφηκαν την 15η Αυγούστου ως εξής:

Στις 10:00, σε αγροτική έκταση στο 3ο χλμ. της Ε.Ο. Φίλιας – Ανεμώτιας, όπου καταστράφηκε 1 στρέμμα χορτολιβαδικής έκτασης.

Στις 17:00, σε αγροτική περιοχή κοντά στον οικισμό της Φίλιας, με αποτέλεσμα να καούν 100 τ.μ. βλάστησης.

Στις 21:00, σε δασική περιοχή στο 2ο χλμ. της Ε.Ο. Φίλιας – Σκαλοχωρίου, όπου κάηκαν 40 στρέμματα δάσους.

Στις 21:50, σε σταθμευμένο φορτηγό κοντά στον οικισμό Ανεμώτιας, το οποίο ήταν φορτωμένο με δέματα άχυρου και παραδόθηκε στις φλόγες.

Ο 57χρονος είναι ο δεύτερος κατηγορούμενος για εμπρησμό που εντοπίζεται φέτος στη Λέσβο.