Λέσβος: Σύλληψη 14χρονου για εμπρησμό στα Δάφια

Στην σύλληψη ενός 14χρονου προχώρησαν οι αρχές, καθώς κατηγορείται για πρόκληση της φωτιάς από πρόθεση που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε χορτολιβαδική έκταση στα Δάφια.

Όπως μεταδίδει το lesvosnews.net, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ο 14χρονος ομολόγησε ότι πάνω στο παιχνίδι μαζί με δύο φίλους του και επειδή τους ενοχλούσαν τα χόρτα, προσπάθησε με αναπτήρα να τα κάψει με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί.

Η Πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα και η πυρκαγιά δεν πήρε διαστάσεις.

Προς το παρόν δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες στους γονείς για παραμέληση ανηλίκου. Σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οριστεί δικάσιμος.

Μάλιστα, αναμένεται να να επιβληθεί και πρόστιμο το οποίο ενδέχεται να φθάσει μέχρι και το ποσό των 3.000 ευρώ.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Λέσβου ανακοίνωσε τα εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας κλήθηκε για κατάσβεση πυρκαγιάς την 21η Αυγούστου 2025 και περί ώρα 19:24΄ σε χορτολιβαδική έκταση στην Τ.Κ. Δαφίων του Δήμου Δυτικής Λέσβου του Νομού Λέσβου. Συνελήφθη, την

ίδια ημέρα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας ο Ρ. Ι. ελληνικής υπηκοότητας, γεννηθείς το 2011, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας για πυρκαγιά που προκλήθηκε στην ανωτέρω έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Η σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μυτιλήνης.