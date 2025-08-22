Φωτιές στην Αχαΐα: Αυξήσεις στην θερμοκρασία του εδάφους έως και 12 βαθμούς Κελσίου

Στις επιπτώσεις των πυρκαγιών που συγκλόνισαν την Αχαΐα το προηγούμενο διάστημα φαίνεται πως προστίθεται και η αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους.

Αυτό έδειξε η ανάλυση δορυφορικών δεδομένων που έκανε το meteo.gr. Συγκεκριμένα, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σύγκρινε δορυφορικά δεδομένα από δύο διαδοχικές περιόδους με παρόμοιες καιρικές συνθήκες: 27 Ιουλίου 2025, πριν τις καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή της Πάτρας, και 20 Αυγούστου 2025, λίγες μέρες μετά τις πυρκαγιές.

Από την σύγκριση των στοιχείων αυτών προέκυψε ότι υπάρχουν θερμοκρασιακές διαφορές της τάξης του 1-2°C σε πολλές περιοχές, οι οποίες μπορούν να αποδοθούν σε φυσικές διακυμάνσεις των καιρικών συνθηκών.

Αυξήσεις που αγγίζουν τους 10 βαθμούς Κελσίου

Ειδικότερα, στον παρακάτω χάρτη αποτυπώνεται, εντός των ορίων της καμένης έκτασης, η αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους στις 20 Αυγούστου έως 10-12 βαθμούς Κελσίου, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες, πριν την πυρκαγιά στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας. Για την περιοχή της Πάτρας, οι τιμές αυτές είναι αυξημένες έως και 8-10 βαθμούς Κελσίου. Η απώλεια της βλάστησης φαίνεται πως έχει ισχυρή επίδραση στην ενεργειακή ισορροπία της περιοχής, οδηγώντας σε σημαντική επιφανειακή θέρμανση.

Οι συγκεκριμένες μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δείχνουν την αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους, όμως είναι εύλογο να αναμένει κανείς αντίστοιχες—έστω και μικρότερης έντασης—διαφορές και στη θερμοκρασία του αέρα κοντά στην επιφάνεια.

Το meteo.gr συμπεραίνει ότι η καταστροφή της δασικής βλάστησης λόγω πυρκαγιάς συνεπάγεται σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους, με πιθανές επιπτώσεις στο μικροκλίμα, και τη γενικότερη οικολογική ισορροπία της περιοχής.

Δείτε πώς αποτυπώνονται αυτά τα στοιχεία στον παρακάτω χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.