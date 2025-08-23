Αγωνία για τον Νίκο και τη Μαρία - Στο Θριάσιο μετά τη φωτιά στα αποδυτήρια γηπέδου στο Ηράκλειο

Στο Λάτσειο Κέντρο εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου αναμένεται να μεταφερθούν τα δύο άτομα που υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα το βράδυ της Παρασκευής, στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Πρόκειται για έναν άνδρα 40 ετών, πατέρα δύο παιδιών και μία 36χρονη γυναίκα. Η κοπέλα, μάλιστα, απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Ο άνδρας μπόρεσε και ξέφυγε μόνος του από τις φλόγες, φέροντας όμως σοβαρά τραύματα, γι' αυτό και κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή τους από το ΠΑΓΝΗ στην Αττική.

Συγγενείς και φίλοι του Νίκου και της Μαρίας περνούν ώρες αγωνίας και εύχονται να τελειώσει το συντομότερο δυνατό ο εφιάλτης.

INTIME

Την ίδια στιγμή, η Πυροσβεστική διερευνά τα ακριβή αίτια πρόκλησης του συμβάντος, ενώ όπως έγραψε το cretalive.gr, oι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν στην εκδοχή της αυτανάφλεξης της γεννήτριας που είχε τοποθετηθεί σε έναν μικρό χώρο. Πληροφορίες που ελέγχονται αναφέρουν ότι οι εγκαταστάσεις του ΕΓΟΗ δεν είχαν ρεύμα, η ΔΕΗ είχε προχωρήσει σε διακοπή και ίσως αυτός να ήταν ο λόγος της ενεργοποίησης της γεννήτριας.