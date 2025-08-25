Ελλάδα Κρήτη Φωτιά Local News Ηράκλειο

Τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες για τις συνθήκες της τραγωδίας στο γήπεδο του ΕΓΟΗ

Την δική τους "μάχη" εξακολουθούν να δίνουν οι δύο εγκαυματίες, η 36χρονη Μαρία και ο 40χρονος Νίκος.

Τη δική τους "μάχη" εξακολουθούν να δίνουν οι δύο εγκαυματίες, η 36χρονη Μαρία και ο 40χρονος Νίκος, μετά τον βαρύτατο τραυματισμό τους το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (22/08) κατά τη φωτιά  που εκδηλώθηκε στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα.

