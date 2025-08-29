Φωτιά στο γήπεδο του ΕΓΟΗ: Το μεσημέρι το «τελευταίο αντίο» στον 40χρονο Νίκο

Το «τελευταίο αντίο» θα πουν το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8) γνωστοί, συγγενείς και φίλοι στον 40χρονο Νίκο, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του την περασμένη Τρίτη.

Ο άτυχος άνδρας είχε υποστεί εγκαύματα από την φωτιά που ξέσπασε σε αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ την Παρασκευή, 22 Αυγούστου.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα, ο 40χρονος ήταν πατέρας δύο παιδιών. Η κηδεία του θα γίνει στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης στις Εργατικές Κατοικίες Γαζίου, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12 το μεσημέρι.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά ο 40χρονος νοσηλεύτηκε στο Ηράκλειο, αλλά όταν σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του μεταφέρθηκε στο Θριάσιο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, τα εγκαύματά του ήταν τόσο σοβαρά που είχε τραγική κατάληξη.

«Πατέρα, καίγομαι»

Ο πατέρας του άτυχου Νίκου μίλησε στο ΚΡΗΤΗTV, αποκαλύπτοντας ότι ο γιος του τον κάλεσε την μοιραία στιγμή αναζητώντας βοήθεια και λέγοντάς του ότι καίγεται.

Φως στις συνθήκες της φωτιάς θέλει να ρίξει η οικογένεια του 40χρονου, καθώς θα κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου.

Παλεύει για τη ζωή της και η 36χρονη Μαρία

Παράλληλα, η 36χρονη Μαρία συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Θριάσιο δίνοντας σκληρή μάχη για τη ζωή της. Και αυτή υπέστη εγκαύματα από την φωτιά.

Πώς ξέσπασε η φωτιά

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο 40χρονος Νίκος όσο και η 36χρονη Μαρία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα σοβαρά εγκαύματα το βράδυ της Παρασκευής, στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Η κοπέλα, μάλιστα, απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Ο άνδρας μπόρεσε και ξέφυγε μόνος του από τις φλόγες, φέροντας όμως σοβαρά τραύματα, γι' αυτό και κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή τους από το ΠΑΓΝΗ στην Αττική.