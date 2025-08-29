Ελλάδα Κρήτη Ηράκλειο Φωτιά Local News

Φωτιά στο γήπεδο του ΕΓΟΗ: Το μεσημέρι το «τελευταίο αντίο» στον 40χρονο Νίκο

Ο άτυχος άνδρας είχε υποστεί εγκαύματα από την φωτιά που ξέσπασε σε αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ την Παρασκευή, 22 Αυγούστου.

INTIME
INTIME
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Το «τελευταίο αντίο» θα πουν το μεσημέρι της Παρασκευής (29/8) γνωστοί, συγγενείς και φίλοι στον 40χρονο Νίκο, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του την περασμένη Τρίτη.

Ο άτυχος άνδρας είχε υποστεί εγκαύματα από την φωτιά που ξέσπασε σε αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ την Παρασκευή, 22 Αυγούστου.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα, ο 40χρονος ήταν πατέρας δύο παιδιών. Η κηδεία του θα γίνει στον Ιερό Ναό Κωνσταντίνου και Ελένης στις Εργατικές Κατοικίες Γαζίου, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12 το μεσημέρι.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά ο 40χρονος νοσηλεύτηκε στο Ηράκλειο, αλλά όταν σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του μεταφέρθηκε στο Θριάσιο. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, τα εγκαύματά του ήταν τόσο σοβαρά που είχε τραγική κατάληξη.

«Πατέρα, καίγομαι»

Ο πατέρας του άτυχου Νίκου μίλησε στο ΚΡΗΤΗTV, αποκαλύπτοντας ότι ο γιος του τον κάλεσε την μοιραία στιγμή αναζητώντας βοήθεια και λέγοντάς του ότι καίγεται.

Φως στις συνθήκες της φωτιάς θέλει να ρίξει η οικογένεια του 40χρονου, καθώς θα κινηθεί νομικά κατά παντός υπευθύνου.

Παλεύει για τη ζωή της και η 36χρονη Μαρία

Παράλληλα, η 36χρονη Μαρία συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Θριάσιο δίνοντας σκληρή μάχη για τη ζωή της. Και αυτή υπέστη εγκαύματα από την φωτιά.

Πώς ξέσπασε η φωτιά

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο 40χρονος Νίκος όσο και η 36χρονη Μαρία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα σοβαρά εγκαύματα το βράδυ της Παρασκευής, στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Η κοπέλα, μάλιστα, απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Ο άνδρας μπόρεσε και ξέφυγε μόνος του από τις φλόγες, φέροντας όμως σοβαρά τραύματα, γι' αυτό και κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή τους από το ΠΑΓΝΗ στην Αττική.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Κρήτη Ηράκλειο Φωτιά Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader