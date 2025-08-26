Φωτιά στο γήπεδο του ΕΓΟΗ: Υπέκυψε στα τραύματά του ο 40χρονος Νίκος

Τραγική κατάληξη είχε ο 40χρονος Νίκος, ένας από τους δύο εγκαυματίες της φωτιάς που ξέσπασε σε αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (22/8).

Ειδικότερα, ο 40χρονος υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του. Υπενθυμίζεται ότι από το απόγευμα της Δευτέρας είχε μεταφερθεί και νοσηλευόταν στο Λάτσειο Κέντρο εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου.

Ωστόσο, ο ήδη επιβαρυμένος οργανισμός του δεν άντεξε. Ούτε 24 ώρες μετά την μεταφορά του άφησε την τελευταία του πνοή σκορπίζοντας θλίψη στους οικείους του.

Πώς ξέσπασε η φωτιά

Υπενθυμίζεται ότι τόσο ο 40χρονος Νίκος όσο και η 36χρονη Μαρία υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα σοβαρά εγκαύματα το βράδυ της Παρασκευής, στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Η κοπέλα, μάλιστα, απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Ο άνδρας μπόρεσε και ξέφυγε μόνος του από τις φλόγες, φέροντας όμως σοβαρά τραύματα, γι' αυτό και κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή τους από το ΠΑΓΝΗ στην Αττική.

Την ίδια στιγμή, η Πυροσβεστική διερευνά τα ακριβή αίτια πρόκλησης του συμβάντος, ενώ όπως έγραψε το cretalive.gr, oι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν στην εκδοχή της αυτανάφλεξης της γεννήτριας που είχε τοποθετηθεί σε έναν μικρό χώρο. Πληροφορίες που ελέγχονται αναφέρουν ότι οι εγκαταστάσεις του ΕΓΟΗ δεν είχαν ρεύμα, η ΔΕΗ είχε προχωρήσει σε διακοπή και ίσως αυτός να ήταν ο λόγος της ενεργοποίησης της γεννήτριας.