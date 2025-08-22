Φωτιά στο γήπεδο της Αμμουδάρας - Δύο εγκαυματίες απεγκλωβίστηκαν από τα αποδυτήρια

Στιγμές αγωνίας έζησαν οι κάτοικοι στην Αμμουδάρα του Ηρακλείου, όταν ξέσπασε φωτιά στο γήπεδο του ΕΓΟΗ.



Την ώρα που ξέσπασε η φωτιά μάλιστα, μέσα στα αποδυτήρια βρίσκονταν δύο άτομα, τα οποία εγκλωβίστηκαν.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, ένας πολίτης δεν δίστασε να μπει στις φλόγες και να επιχειρήσει να σβήσει τη φωτιά, πριν φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σύμφωνα με όσα αναφέρει το neakriti.gr.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στα αποδυτήρια του γηπέδου, όπου την ώρα εκείνη βρίσκονταν δύο άτομα. Και οι δύο φέρουν εγκαύματα, με τη γυναίκα να εντοπίζεται σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν και να την παραδώσουν σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, ενώ ένας άνδρας απεγκλωβίστηκε επίσης με ελαφρύτερα τραύματα.

Στο σημείο επιχειρούν τρία πυροσβεστικά οχήματα και διασώστες του ΕΚΑΒ, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή βλάβη σε ηλεκτρολογικό πίνακα, από όπου φαίνεται να ξεκίνησε η φωτιά.

Όπως δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στην ΚΡΗΤΗ TV, ο οποίος μάλιστα συνέδραμε στην προσπάθεια κατάσβεσης:

«Είμαι περαστικός, θαμώνας και γείτονας. Μου έδωσαν έναν πυροσβεστήρα και προσπάθησα να σβήσω τη φωτιά, ό,τι μπορούσα τέλος πάντων να κάνω. Είδα μια κυρία μέσα, αλλά δεν μπορούσα να τη βοηθήσω. Στο μεταξύ έφτασαν οι πυροσβέστες και οι διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι την απεγκλώβισαν και την παρέλαβαν με φορείο, χωρίς τις αισθήσεις της».

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο άνδρας που βρισκόταν επίσης στα αποδυτήρια είχε καλύτερη εικόνα, καθώς τα εγκαύματά του φαίνεται να είναι πιο ελαφριά.