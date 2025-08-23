Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης
Συναγερμός στην Πυροσβεστική.
Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 23 Αυγούστου, σε δασική έκταση σε πλαγιά νότια του Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη.
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε πλαγιά νότια του Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
Στο μέτωπο επιχείρησαν 65 πυροσβέστες με 23 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ. Συνδρομή παρείχαν εθελοντές και μηχανήματα ΟΤΑ. Από αέρος έκαναν συνεχείς ρίψεις νερού 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.