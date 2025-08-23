Ελλάδα Φωτιά Θεσσαλονίκη Local News

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης

Συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Φωτο: Eurokinissi
Φωτο: Eurokinissi
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Οριοθετήθηκε, σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 23 Αυγούστου, σε δασική έκταση σε πλαγιά νότια του Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε πλαγιά νότια του Χορτιάτη Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στο μέτωπο επιχείρησαν 65 πυροσβέστες με 23 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ. Συνδρομή παρείχαν εθελοντές και μηχανήματα ΟΤΑ. Από αέρος έκαναν συνεχείς ρίψεις νερού 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

Ράδιο Θεσσαλονίκη
Ράδιο Θεσσαλονίκη

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Φωτιά Θεσσαλονίκη Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader