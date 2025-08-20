Δυτική Αχαΐα: Άμεση απομάκρυνση των καμένων οχημάτων από τις εγκαταστάσεις του ΟΔΔΥ ζητά ο δήμαρχος

Μια εβδομάδα μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Δυτική Αχαΐα, τα καμένα αυτοκίνητα βρίσκονται ακόμα στις εγκαταστάσεις του ΟΔΔΥ.

Υπενθυμίζουμε ότι η φωτιά που έπληξε περιοχές της Δυτικής Αχαΐας έκαψε πάνω από 550 οχήματα στις εγκαταστάσεις του ΟΔΔΥ στην Κάτω Αχαΐα.

Επιστολή από τον δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας

Ο δήμαρχος της περιοχής, Γρηγόρης Αλεξόπουλος, ζητά με επιστολή του την άμεση απομάκρυνση των καμένων οχημάτων προκειμένου να μην υπάρξει περιβαλλοντική και υγειονομική επιβάρυνση.

Ειδικότερα, αναφέρει ότι «η καταστροφική πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου άφησε πίσω της καμμένες τις εγκαταστάσεις του ΟΔΔΥ στην Κάτω Αχαΐα, με πάνω από 550 οχήματα παντελώς κατεστραμμένα, αποδεικνύοντας, εκ του αποτελέσματος, ότι οι εγκαταστάσεις ήταν παντελώς ανοχύρωτες για το κίνδυνο πυρκαγιάς. Όμως, τα εκατοντάδες αυτά καμμένα οχήματα στην μάντρα του ΟΔΔΥ αποτελούν ένα πολύ επικίνδυνο απόβλητο, και αν εγκαταλειφθούν εκεί συσσωρευμένα, υπό την επίδραση και των καιρικών φαινομένων και του χρόνου, θα αποτελέσουν ανεξέλεγκτες εστίες μόλυνσης του περιβάλλοντος και του υδροφόρου ορίζοντα με επικίνδυνες και τοξικές ουσίες (πλαστικά, ελαστικά, ορυκτέλεια, κλπ.) και κίνδυνο για την υγεία των πολιτών».

Από τα οχήματα που κάηκαν, περισσότερα από τα μισά είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, δηλαδή, δεν μπορούσαν να εκπλειστηριαστούν ως κανονικά οχήματα, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ.