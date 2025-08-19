Φωτιές στην Πάτρα: Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί για τον εμπρησμό στο Γηροκομειό

Το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου της Πάτρας πέρασαν οι δύο νεαροί 25 και 21 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για τον εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομειού της Πάτρας την περασμένη εβδομάδα, όταν η αχαϊκή πρωτεύουσα ήρθε αντιμέτωπη με μεγάλες πυρκαγιές.

Οι δύο νεαροί κρίθηκαν προφυλακιστέοι με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 25χρονος ολοκλήρωσε την απολογία του έπειτα από τέσσερις ώρες, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ο 21χρονος.

Υπενθυμίζουμε ότι ο 25χρονος είχε συλληφθεί την περασμένη Τετάρτη (13/8) ενώ ο 21χρονος φίλος του, που φέρεται να ήταν ο οδηγός της μηχανής, εμφανίστηκε χθες για να καταθέσει ως μάρτυρας.

Παρ’ όλα αυτά, κρίθηκε ύποπτος φυγής και γι’ αυτό εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για εμπρησμό κατά συναυτουργία.

Την ίδια στιγμή, φωτογραφίες στις οποίες φαίνονται οι δύο νεαροί να μοιράζουν νερά σε πολίτες την ώρα της φωτιάς προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης του 21χρονου κάνουν λόγο για «παράδοξη» σύλληψη, επισημαίνοντας ότι ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε αυτοβούλως και παρέδωσε την ταυτότητά του.

Η ανακοίνωση των δικηγόρων τους

Από την πλευρά τους, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των δύο νεαρών, Θεοφάνης Χριστόπουλος και Παναγιώτης Καποτάς, εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία αναφέρουν τα ακόλουθα:

«Μετά από απόφαση των δικαστικών αρχών, επιβλήθηκε στους εντολείς μας το μέτρο της προσωρινής κράτησης. Πρόκειται για μία απόφαση που θεωρούμε άδικη, καθώς δύο νέοι άνθρωποι, που έσπευσαν να βοηθήσουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών με αυταπάρνηση, βρίσκονται σήμερα στη φυλακή χωρίς να ληφθούν υπόψη τα ουσιώδη στοιχεία που ανατρέπουν την κατηγορία.

Ως συνήγοροι, θα προσφύγουμε άμεσα στο αρμόδιο Συμβούλιο, με απόλυτη εμπιστοσύνη ότι η δικαιοσύνη και τα δικαστήρια της Πάτρας θα αποδώσουν τελικά τη δικαίωση που αξίζουν.

Καλούμε την πόλη της Πάτρας να σταθεί δίπλα σε αυτά τα παιδιά, που αντί να επιλέξουν την αδιαφορία, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες. Οι οικογένειές τους χρειάζονται τώρα τη στήριξη όλων μας. Οι ευθύνες και οι ανεπάρκειες του κράτους δεν μπορεί να φορτωθούν στις πλάτες αθώων νέων ανθρώπων».