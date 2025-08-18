Νέα εξέλιξη στην Πάτρα: 21χρονος πήγε να καταθέσει υπέρ του 25χρονου και συνελήφθη για εμπρησμό

Σοβαρή εξέλιξη σημειώθηκε στην Πάτρα, καθώς ένας 21χρονος νεαρός που πήγε να καταθέσει υπέρ του 25χρονου συλληφθέντα για τη φωτιά στο Γηροκομειό της Πάτρας, συνελήφθη και εκείνος για εμπρησμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο 21χρονος προσήλθε νωρίτερα σήμερα Δευτέρα (18/8) στην Ανακρίτρια Πατρών, για να καταθέσει υπέρ του 25χρονου που απολογείται σήμερα, και συνελήφθη κατηγορούμενος για εμπρησμό.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός συνελήφθη από τους αστυνομικούς κατόπιν εντάλματος σύλληψης.

Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές και η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον.