Στήριξη πυρόπληκτων: έως 6.000€ αποζημίωση, 80% για επισκευές, «Achaia Pass» στον τουρισμό

Με δέσμη άμεσων μέτρων στήριξης απαντά η κυβέρνηση στις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τη Δυτική Ελλάδα. Η μεγάλη σύσκεψη στην Πάτρα, παρουσία κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών και τοπικών φορέων, έβγαλε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και οικονομικές ενισχύσεις για τους πληγέντες.

Επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ

Από σήμερα, όσοι έμειναν χωρίς σπίτι μπορούν να ενοικιάσουν κατοικία με κρατική επιδότηση που κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ, ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Το ποσό θα καταβληθεί αναδρομικά.

Έκτακτα οικονομικά βοηθήματα

Οι δήμοι θα συγκεντρώσουν αιτήσεις πολιτών από 20 Αυγούστου έως 1 Σεπτεμβρίου, ώστε να δοθούν άμεσα:

600 ευρώ ως πρώτο βοήθημα,

2.000 ευρώ για «πράσινα» σπίτια,

4.000 ευρώ για «κίτρινα»,

6.000 ευρώ για «κόκκινα».

Η αποκατάσταση ή ανακατασκευή θα καλυφθεί κατά 80% του κόστους, με την ΚΥΑ οριοθέτησης να εκδίδεται έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

«ΑΧΑΪΑ PASS» για τον τουρισμό

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος ανακοίνωσε και το πρόγραμμα «ΑΧΑΪΑ PASS», ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, στα πρότυπα του «ΕΥΒΟΙΑ PASS», για την τόνωση του τουρισμού. Νέο μέτρο στήριξης θα ανακοινωθεί εντός 15 ημερών.

Πέντε άξονες δράσης

Ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος έθεσε τους πέντε βασικούς άξονες παρέμβασης:

Αποκατάσταση ζημιών, Αποζημιώσεις πολιτών, Υποδομές, Αντιπλημμυρικά – αντιδιαβρωτικά έργα, Πλήρης αποκατάσταση ΧΥΤΑ Πάτρας.

«Ο τόπος μας μπορεί να νικήσει τις στάχτες»

Με συγκινητικά λόγια ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης υπογράμμισε: «Όλοι μαζί θα κάνουμε τα πάντα για να μην κερδίσουν οι φλόγες, ούτε όσοι επενδύουν στις καταστροφές. Ο τόπος μας μπορεί να νικήσει τις στάχτες, η κοινωνία μας μπορεί να βγει πιο δυνατή».