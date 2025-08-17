Πάτρα: Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί για την καταστροφική φωτιά στα Συχαινά

Προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους τόσο ο 19χρονος όσο και ο 27χρονος που συνελήφθησαν για τη φωτιά στα Συχαινά, στην Πάτρα.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Tempo24 και οι δύο κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία ενώ ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε πως έβαλε φωτιά.



Ο 19χρονος ομολόγησε και φέρεται να είπε :«Πίναμε μπίρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι».



Ο 27χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες και αναφέρει σύμφωνα με αστυνομικές πηγές: «δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο».