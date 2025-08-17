Ελλάδα Πάτρα Φωτιά Εμπρησμοί Local News

Πάτρα: Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί για την καταστροφική φωτιά στα Συχαινά

Κατηγορούνται για εμπρησμό με τον 19χρονο να φέρεται ότι ομολόγησε πως έβαλε τη φωτιά - Τι είπαν στις απολογίες τους.

Ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους για τη φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας, κατά την προσαγωγή του στα δικαστήρια/Φωτ. EUROKINISSI
Ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους για τη φωτιά στα Συχαινά της Πάτρας, κατά την προσαγωγή του στα δικαστήρια/Φωτ. EUROKINISSI
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Προφυλακιστέοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους τόσο ο 19χρονος όσο και ο 27χρονος που συνελήφθησαν για τη φωτιά στα Συχαινά, στην Πάτρα.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Tempo24 και οι δύο κατηγορούνται για εμπρησμό σε δασική και μη δασική έκταση κατά συρροή, κατ’ εξακολούθηση και σε συναυτουργία ενώ ο 19χρονος φέρεται να ομολόγησε πως έβαλε φωτιά.

Ο 19χρονος ομολόγησε και φέρεται να είπε :«Πίναμε μπίρες σε μια πλατεία με μια παρέα, κάναμε χρήση χασίς και κάποια στιγμή είπαμε να βάλουμε φωτιά. Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι».

Ο 27χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες και αναφέρει σύμφωνα με αστυνομικές πηγές: «δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο εγώ. Δεν θυμάμαι κάτι. Πρέπει να είχα κενά μνήμης. Είχα πιει πολύ τσίπουρο».

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Πάτρα Φωτιά Εμπρησμοί Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader