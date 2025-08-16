Πάτρα: Νέα προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στο Γηροκομειό

Νέα προθεσμία την Δευτέρα 18 Αυγούστου, προκειμένου να απολογηθεί, έλαβε από τον ανακριτή Πατρών, ο 25χρονος που κατηγορείται για τη φωτιά στην περιοχή του Γηροκομείου.



Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε λίγο μετά τις 12 στο γραφείο του ανακριτή, και μετά από λίγη ώρα εξήλθε του δικαστικού μεγάρου και οδηγήθηκε εκ νέου στην αστυνομική διεύθυνση Πατρών.

Ο ίδιος από την πρώτη στιγμή αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Όπως αναφέρουν άνθρωποι από το περιβάλλον του, σύμφωνα με το thebest, ο 25χρονος βρέθηκε στο σημείο για να βοηθήσει στην κατάσβεση, ενώ υπάρχουν και μαρτυρίες που τον τοποθετούν μαζί με άλλους πολίτες στην προσπάθεια να αναχαιτιστούν οι φλόγες που πλησίαζαν το γηροκομείο.

Όσον αφορά τους άλλους δύο κατηγορούμενους, έναν 19χρονο και έναν 27χρονο που συνδέονται με τον εμπρησμό στα Συχαινά, αυτοί θα απολογηθούν την Κυριακή στις 11 το πρωί.



Ο 19χρονος φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι, υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών, άναψε φωτιά με αναπτήρα. Αντίθετα, ο 27χρονος υποστηρίζει ότι δεν θυμάται τίποτα, επικαλούμενος κενό μνήμης λόγω υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.