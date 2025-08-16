Δύο συλλήψεις στη Νάξο για φωτιά σε απορρίμματα - 42 πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Συνελήφθησαν, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νάξου, δύο ημεδαποί, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε υπαίθριο χώρο με απορρίμματα, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή της νήσου Νάξου.



Επίσης, η Πυροσβεστική ενημερώνει ότι από τις 18:00 ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου (15-08-2025) έως το Σάββατο (16-08-2025) την ίδια ώρα (18:00) εκδηλώθηκαν 42 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη πέντε.



Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.



Παρακαλούμε όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.